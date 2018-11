L'expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmat aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio que el Govern "no pot renunciar a cap de les prerrogatives que té per tractar de solucionar un problema que és polític", en referència a un eventual indult als presos sobiranistes.





Montilla sí que ha remarcat que p er considerar un indult, primer cal una sentència, per la qual cosa ha demanat esperar a després del judici per poder valorar-lo. L'expresident i actual senador socialista ha afegit que la permanència dels presos a la presó i el judici "no ajudarà" a tancar ferides a Catalunya i ha considerat un error que el PP judicialitzarà el procés sobiranista.









Sobre un possible referèndum, Montilla creu que no n'hi haurà en els propers anys i ha negat que els dirigents independentistes empresonats tinguin privilegis a la presó sense respondre a la pregunta de si els ha visitat personalment a la presó o no.