"Cal treballar units per respondre als reptes que amenacen Europa, com el nacionalisme i el populisme", ha defensat Luis Garicano durant el Congrés de ALDE (Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa), que s'ha celebrat ahir a Madrid per reelegir-com a vicepresident.









Ciutadans destaca que Garicano ha exercit un paper "essencial" en l'acostament amb la formació d'Emmanuel Macron, En Marche! . El responsable econòmic de Ciutadans pretén representant "l'opció alternativa als vells partits i als nacionalismes excloents".





En aquest sentit, els liberals europeus ja van expulsar al PDeCAT del partit el passat dissabte 27 d'octubre, tal com va recomanar l'Executiva fa un mes, pels casos de corrupció en què es va veure implicada la formació amb la seva marca anterior, CDC.





En aquest sentit, Garicano ha explicat que és un "repte existencial" treballar junts per "fer front a nacionalistes i populistes". "És indubtable que Europa ha comès errors en la resolució de la crisi de l'euro i en la gestió de la migració, però la solució no pot ser un retorn al passat i destruir tot el que hem aconseguit en la construcció europea", ha afegit.





A més, el de la formació taronja ha apostat per donar suport a altres moviments "proeuropeus" perquè puguin "créixer i estar preparats per a les eleccions".