El Barcelona de futbol sala li ha robat la primera plaça a Palma Futsal després de perforar la seva porteria com a visitant amb 8 gols a 1.









Els locals no van poder contenir als blaugranes, que han afrontat aquesta novena jornada de lliga com a clau per posar-se al capdavant després d'encaixar una única derrota a l'Asobal aquest curs. L'entrenador del Barcelona, Andreu Plaza comenta que aquest partit "ha estat un dels millors partits, l'equip ha estat bé en tots els sentits. Avui sí que hem reaccionat bé després del seu primer gol i amb la xerrada al descans hem acabat amb els dubtes a l'hora de defensar el seu porter-jugador ".





Els dos primers gols de Ferrao i Esquerdinha que van pujar al marcador blaugrana van comportar les dues accions més polèmiques de tota la trobada, tot i clara dominació dels jugadors del Barça.





FC Barcelona





Després del gol de Lolo en la primera part, els locals de Sarmiento tampoc van donar signes de reacció en una segona part que va evidenciar les ganes del conjunt de Plaça de tornar a guanyar l'ASOBAL aquest any.