Mantenir les televisions autonòmiques costa 1.080 milions d'euros a l'any

Les cada vegada més qüestionades televisions i ràdios autonòmiques es porten un bon pessic tots els anys per mantenir-les. En ple debat sobre la seva parcialitat i el deterior de les seves graelles per competir tontament amb les tv comercials, fa temps que han perdut el seu sentit de servei públic i moltes d'elles suposen un enorme forat de deutes que posen en risc la seva viabilitat.





Tot i això, els pressupostos de les radiotelevisions públiques autonòmiques d'Espanya han baixat en un 47% entre els anys 2011 i 2018, fet que suposa una retallada de 509 milions d'euros, segons les dades de l'II Estudi 'Panorama actual i tendències de la radiotelevisió pública a Europa ', liderat per la Universitat de Santiago de Compostel·la, en col·laboració amb les Universitats de València, Màlaga, Castella-la Manxa, Barcelona, Madrid, Vigo, Carlos III de Madrid i la Corunya.





La investigació es va presentar el 8 de novembre a la seu de Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA) a Madrid, amb l'assistència del seu president, Antonio Virgili, i del secretari general, Enrique Laucirica. El professor de la Universitat de Santiago de Compostel·la Francisco Camps Freire ha estat l'encarregat de presentar els resultats de l'estudi.





L'informe posa en relleu que altres cooperacions regionals europees com Alemanya o Bèlgica, similars al model espanyol, van augmentar en un 6% i un 8%, respectivament, els seus pressupostos entre 2011 i 2016.





A més, els mitjans audiovisuals públics espanyols van experimentar un dels més grans retallades pressupostàries de la UE en el període 2010-2016 (-27,15%), només superat pels ajustos de Portugal (-30,36%) i Grècia (-50 , 70%). Per contra, països com Lituània (+ 90,7%), Hongria (+ 68,75% són) o Malta (+ 42,68%) han registrat increments.





D'aquesta manera, el professor Campos ha explicat que en el conjunt dels mitjans audiovisuals públics d'Espanya (estatals i autonòmics) s'ha baixat d'un cost de 60 euros per habitant l'any 2010, a 43,8 euros l'any 2016 , un terç menys que la mitjana europea (65,7 euros per habitant), i lluny de països que lideren el rànquing com Dinamarca amb 160,5 euros per habitant, Regne Unit amb 113 euros per habitant o Alemanya amb 111,7 euros.





Així mateix, l'expert ha destacat que la mitjana d'ingressos del servei públic de radiotelevisió a la Unió Europea era de 152,4 euros per llar (2016), davant els 160 euros per llar que es disposava com a mitjana en 2010.





En aquest cas, Camps ha indicat que els països escandinaus, Alemanya, Regne Unit, França o Bèlgica, mostren valors en molts casos superiors al 50% de la mitjana, enfront dels països de l'est i mediterrani, incloent a Espanya i Itàlia, amb valors de finançament del servei públic de radiotelevisió per sota de la mitjana. Espanya, es troba al voltant de 110 euros per llar, enfront dels gairebé 160 que dedicava a 2010.





COST PER HABITANT MOLT PER SOTA DE LA MITJANA EUROPEA





D'altra banda, l'estudi apunta que el cost per habitant de la radiotelevisió autonòmica a Espanya és 27,6 euros per habitant enfront d'una mitjana europea de 65 euros, més del doble.





Al tancament del 2016, el pressupost mitjà del conjunt de les radiotelevisions de FORTA suposava un 1,12% del PIB, és a dir, 1,12 euros dedicats a donar suport al servei de radiotelevisió pública per cada 1.000 euros de PIB. La mitjana de la UE en aquest any se situava en 2,25 euros per cada 1.000 euros del PIB.





Durant la presentació, el president de FORTA ha explicat que, segons aquest estudi, "la necessitat i el valor dels mitjans audiovisuals públics de qualitat no només segueixen sent rellevants sinó que estan en alça en la narrativa institucional dels organismes de la UE i de la majoria dels Estats, davant d'un domini progressiu de comunicacions i dels mercats audiovisuals per part de les plataformes digitals globals ".





Així, Antonio Virgili ha afirmat que "els mitjans audiovisuals públics són responsables de preservar la diversitat i competència audiovisual, de l'interès pels continguts de proximitat, i del suport i potenciació de les indústries culturals i creatives tant regionals o locals".





FINANÇAMENT ESTABLE, PROU I INDEPENDENT





Segons ha advertit Virgili, "per mantenir la sostenibilitat d'aquests serveis públics autonòmics són necessaris sistemes de finançament que siguin estables, suficients i independents, encara que això no vol dir que aquests sistemes de finançament no responguin a principis d'eficiència, transparència i rendició de comptes" .





"En aquest sentit, l'estudi considera que el servei audiovisual públic europeu s'enfronta al repte principal de buscar nous models de finançament", ha manifestat, i alhora ha afegit que és una cosa compartit que "preocupa" en l'àmbit de la televisió publica europea i ha afegit que en les pròximes setmanes hi haurà una reunió de representants de les televisions integrades en l'associació europea de la televisió pública regional a Porto (Portugal) per debatre aquest assumpte.





D'altra banda, Virgili ha detallat que l'informe posa en relleu la necessitat de recuperar "el periodisme lent", d'investigació, d'explicació i servei públic, per contrarestar l'accelerada dinàmica de l'actualitat 'light' marcada per la immediatesa dels nous mitjans i xarxes socials.





En aquest context, ha afegit que "cobren importància la verificació i alfabetització contra la desinformació, les notícies falses i les campanyes xenòfobes que transgredeixen els principis dels drets humans i els valors humanistes europeus de respecte a la diversitat cultural, lingüística i social".





"Les principals corporacions audiovisuals públiques han aplicat eines i programes de verificació de 'fake news' així com accions concretes d'alfabetització adreçades especialment als públics joves per reforçar un esperit crític i transmetre'ls el valor de la informació de confiança i creïble", ha manifestat .





En aquest sentit, ha assegurat que des FORTA s'han posat ja en marxa diferents iniciatives "per a combatre aquesta proliferació de notícies falses com el recent llançament d'un decàleg comú denominat 'Si dubtes, no comparteixis' en què es posen en relleu els diferents aspectes a tenir en compte per detectar una possible 'fake new', una possible notícia falsa ".





Segons ha afegit, "una altra de les tendències en auge és el de l'experimentació en matèria de narratives immersives, amb aplicació de la realitat virtual i el vídeo 360º". Així, ha indicat que, "al voltant del 72% de les televisions públiques europees ja han produït contingut immersiu en alguna ocasió fins a mitjans de 2018, sent la música, les notícies d'actualitat, la cultura i els esports els temes més recurrents en aquest creixent fenomen immersiu ".





CONFLICTE AMB HISENDA





Preguntat per la situació en què es troba el conflicte entre el Ministeri d'Hisenda i les televisions públiques autonòmiques, Enrique Laucirica ha explicat que el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) ha plantejat una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( TJUE), el que "ha generat un cert impàs en aquesta qüestió en la mesura que tots els agents" estan a l'espera que el TJUE es pronunciï.





"La pregunta que ha fet el TEAC bàsicament és com actuo davant d'aquesta història des d'una perspectiva europea", ha manifestat el secretari general de FORTA, per després afegir que creu que el tribunal europeu "segurament" respondrà que la qüestió no li pertoca.