L'empresa de roba Mango s'afegeix al trasllat de la importància econòmica de Barcelona al districte 22 @. La cadena tèxtil ha expressat en un comunicat que té intenció de moure la seva oficina a la nova zona tecnològica de Barcelona a principis de l'any que ve.





Altres multinacionals com Amazon, HP o Facebook van tancar ja el 2017 un contracte de lloguer per situar-se al districte, sumant-se al total de 86 operacions de lloguer que es van contractar a la zona bussines del Poblenou per ocupar 101.000 metres quadrats, segons ha publicat Veu Populi relatant els resultats d'un estudi de Cushman & Wakefield .









L'estudi també afirma que la demanda majoritària de lloguers d'oficines excedeixen els 1.000 metres cuadrats i que, a tancament del primer trimestre de 2018, actualment en la 22@ només queda un 7% d'oficines disponibles per llogar. Així i tot, es preveu que el 2019 es construeixin 129.000 metres quadrats més d'oficines per lliurar el lloguer a final d'aquest any, com en el cas de Mango.





Finalment, l'estudi confirma de la mateixa manera que la rendibilitat del nou barri de negocis de la ciutat comtal supera en 0,75% la d'altres zones de negocis de la ciutat comtal, el que reafirma a la 22 @ com l'espai business on tots els inversors volen estar.