Quinze detinguts per agressió sexual al Metro de Barcelona

La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha detingut aquest diumenge 13 adults i dos menors per una presumpta agressió sexual a una jove a la que van realitzar tocaments i una agressió amb arma blanca la seva parella en el transcurs d'una baralla ocorreguda a l'estació de Can Peixauet de la L9 del Metro.





La parella de la jove va ser agredida amb una arma blanca i va haver de ser intervinguda d'urgència a l'hospital, encara que la seva vida no corre perill i evoluciona favorablement, segons ha informat en un comunicat l'Ajuntament de Santa Coloma.





Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació dels fets per determinar les responsabilitats de les dues agressions i està previst que els detinguts passin a disposició judicial aquest dilluns.





Els detinguts són joves i menors no acompanyats sense residència fixa i que ocupen habitatges deshabitats i en mal estat per falta de manteniment.





Per això, l'Ajuntament ha fet una crida a la Generalitat per abordar "de manera global i com a problema de país" la presència d'aquests joves que circulen per Catalunya sense residència.





Considera que cometen "diferents delictes i faltes, generant alarma i inseguretat a les ciutats catalanes", i és un problema que no pot ser abordat localment sinó amb mesures urgents coordinades per la Generalitat.