CDR reben a Torra entre esbroncades i al crit de traïdor a Deltebre

El molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, va ser rebut durant la seva visita a Deltebre aquest diumenge 12 de novembre amb sonors esbroncades i crits de "traïdor".





Diverses desenes de manifestants ho estaven esperant per increpar-: "Prou de mentides", "Estàs capacitat?".





Torra va acudir per visitar el Centre Fluvial del Delta a Deltebre i aquesta va ser la benvinguda:









El president va mantenir el tipus com si passés res i va respondre per calmar l'ambient: "És el meu compromís i el del govern de la nació (sic). Tingueu la certesa i la confiança, com jo la tinc en vosaltres, que hi serem i ho farem ".