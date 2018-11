Calvo: "Ningú podria entendre a Catalunya que es boicotegessin uns pressupostos que Catalunya necessita"

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo,ha demanat aquest dilluns als partits independentistes que donin suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), i els ha avisat que "ningú podria entendre a Catalunya que es boicotegessin uns pressupostos que Catalunya necessita".





Ho ha dit en declaracions als periodistes després de visitar les obres del Centre de Recursos per a Dones, Espai d'Innovació i Economia Feminista a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una visita que ha realitzat al costat de l'alcaldessa de la ciutat, la socialista Núria Marín.





Calvo ha defensat que els ciutadans de Catalunya són els primers interessats en que hi hagi nous comptes i ha demanat a l'independentisme actuar amb sentit de la realitat: "Es diu realitat, i en política cal estar amb sentit de la realitat. Esperem el suport a aquests Pressupostos".





Fins ara, els partits independentistes amb el president de la Generalitat Quim Torra al capdavant, han rebutjat ni tan sols negociar els comptes, i Calvo els ha replicat que són uns PGE "molt necessaris per respondre als problemes" dels ciutadans.





Segons la també ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, existeixen enquestes que diuen "que els catalans per sobre de la mitjana valoren aquests Pressupostos i els consideren necessaris per a Catalunya", per la qual cosa ha conclòs que han de poder seguir endavant i aprovar-se.





SÁNCHEZ-TORRA





Sobre la reunió que ella mateixa ha anunciat que mantindran Pedro Sánchez i Quim Torra el 21 de desembre aprofitant que el Consell de Ministres es reunirà a Barcelona, ha dit que entra dins de la més "absoluta normalitat".





Ha recordat que ja va haver-hi una primera reunió del Consell de Ministres fora de Madrid que es va celebrar a Sevilla, i que el president del Govern central ho va aprofitar per reunir-se amb les presidenta d'aquella comunitat, Susana Díaz.





"Sánchez va quedar amb el president Torra quan es van veure en Moncloa a retornar la visita institucional a Catalunya en algun moment i això és el que es disposa a fer el president-Sánchez- per complir amb la seva paraula", ha resolt.





Calvo ha assegurat que, després de Catalunya, el Consell de Ministres es reunirà en altres comunitats autònomes i ha conclòs que l'anormal era que aquesta itinerància no s'hagi fet fins al mandat actual del PSOE: "Som el Govern de tots els espanyols".