El gaiter José Ángel Hevia ha estat elegit per la junta directiva de la SGAE com a nou president de l'entitat, segons han informat fonts de la societat d'autors. El músic asturià ha obtingut 20 vots a favor, 12 abstencions i 2 en contra dels 34 autors presents a la reunió (1 dels 35 no ha assistit per malaltia).





Hevia es converteix en el president número 41 de la institució. Una entitat que, al llarg dels seus 119 anys d'història, ha estat presidida per compositors (com Ruperto Chapí, Amadeu Vives, Francisco Alonso, Jacinto Guerrero o Moreno Torroba), dramaturgs (com Benito Pérez Galdós, Pedro Muñoz Seca, Carlos Arniches , Eduardo Marquina, Juan José Alonso Millán, Ana Diosdado o Santiago Moncada) o cineastes (com Manuel Gutiérrez Aragón o José Luis Borau), entre d'altres.





Aquest dilluns 12 de novembre la junta directiva de la SGAE s'ha reunit per primera vegada després de les eleccions celebrades el passat 26 d'octubre.





A més del president, la junta també ha elegit els vicepresidents i els membres del consell de direcció que dirigiran l'entitat durant els propers quatre anys. D'aquesta manera, Hevia pren el relleu de José Miguel Fernández Sastrón, que va dirigir l'entitat els últims dos anys. Hevia ha format part de la Junta Directiva de la SGAE en dues ocasions anteriors: el 2007, com a membre del Col·legi de Petit Dret i el 2018, com a membre del Col·legi d'Editors a través d'Busindre Produccions SL





Després de l'elecció del nou president, han estat elegits com a vicepresidents: Teo Cardalda, pel Col·legi de Petit Dret; Antonio Onetti, pel Col·legi Audiovisual; Fermín Cabal, pel Col·legi de Gran Dret, i ALABAMA MUSIC BUSINESS, SL (Clifton J. Williams) pel Col·legi d'Editors.





Així mateix, ha quedat constituït el Consell de Direcció, òrgan al qual correspon l'administració permanent i executiva de l'entitat, format, a més del president, per 13 membres designats per la Junta Directiva a proposta dels col·legis professionals respectius: 2 de Gran Dret, 5 de Petit Dret, 3 de Audiovisuals i 3 d'Editors.





A més dels esmentats, en el Consell es troben Yolanda García Serrano, Antonio Melievo, Iván Sevillano (Huecco), Virginia Glück, Josemi Carmona, Carlos Navarro i Pablo Pinilla, així com les editorials El Retiro Edicions Musicals i Editorial Arambol.





Hevia (Villaviciosa, Astúries -1967) (Petit Dret - Compositor), mestre gaiter fundador de diverses bandes de gaites a Astúries, és inventor de la gaita electrònica i ha venut més de dos milions i mig de discos a tot el món. Ha aconseguit discos d'Or i Platí a Itàlia, Hongria, Bèlgica, Dinamarca o Nova Zelanda, entre altres països. Compta amb diversos premis nacionals i internacionals i ha participat en festivals de folk de tot el món.





A més d'instrumentista, Hevia és compositor de la majoria dels temes que integren els seus discos. És acadèmic d'honor de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana.