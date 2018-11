L'informe 'El Canvi Climàtic al Pirineu: impactes, vulnerabilitats i adaptació', coordinat per l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), ha estimat que la temperatura mitjana a la serralada en els últims 50 anys ha augmentat un 30% més que la mitjana mundial.





L'informe ha estat presentat aquest dilluns a Saragossa, en el marc de la Jornada de Riscos Naturals i Canvi Climàtic, per part del professor d'investigació de l'Institut Pirinenc d'Ecologia-CSIC Blas Valero; el tècnic de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic de la Comunitat de Treball dels Pirineus OPCC-CTP Joan Terrádez; la coordinadora de l'OPCC-CTP, Idoia Arauzo, i el gestor de projectes de cooperació en FORESPIR, Raphael Delpi.





Aquest document reflecteix que la temperatura mitjana als Pirineus ha augmentat 1,2 graus en 50 anys, mentre que la mitjana mundial ho ha fet en 0,85 graus. Així mateix, en els últims 35 anys, ha desaparegut la meitat de les glaceres, algunes aus migratòries han avançat la seva data d'arribada fins a deu dies en els últims 60 anys i el gruix mitjà de la neu al Pirineu central podria reduir fins a un 50% .





L'informe 'El Canvi Climàtic al Pirineu: impactes, vulnerabilitats i adaptació' ha estat elaborat per més d'un centenar d'experts d'Aragó, Navarra, Catalunya, País Basc, NouvelleAquitaine, Occitanie i Andorra, fet que suposa un ampli consens científic per el territori pirinenc. Ha estat coordinat per l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), un projecte POCTEFA liderat per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).





Amb aquest treball es pretén actualitzar les bases del coneixement científic en matèria d'impactes i vulnerabilitat del territori dels Pirineus, consensuar els principals desafiaments als quals s'enfronten i proposar recomanacions sectorials per a l'adaptació al canvi climàtic en un context de canvi global.





El document busca servir de suport per a una política basada en evidència científica. La coordinadora de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic, Idoia Arauzo, ha explicat que, "a través d'aquest informe, pretenem proporcionar un document de referència per a la comunitat científica i per als responsables de decisions tècniques i polítiques, així com el sector empresarial i tota la societat ".





EVIDÈNCIA





Per la seva banda, el coordinador de l'informe, Juan Terrádez, ha assegurat que "el canvi climàtic és ja una evidència indiscutible. Succeeix en aquests moments i en aquestes latituds", alhora que ha marcat "un repte urgent: seguir investigant en canvi climàtic i adaptar-nos a les seves conseqüències ".





Des de la Comunitat de Treball dels Pirineus s'entén la lluita contra el canvi climàtic i l'adaptació als seus efectes com una oportunitat d'abordar els reptes que tenen davant seu dels Pirineus, com la pèrdua de biodiversitat o els canvis en els paisatges i ecosistemes.





"És fonamental transmetre la urgència de les mesures a prendre per limitar els efectes negatius i aprofitar les possibles oportunitats emergents. Si som capaços d'anticipar i gestionar els canvis que es produeixen, podrem trobar fórmules per fer compatible l'activitat humana i salvaguardar la natura en els Pirineus", ha afegit Arauzo.





DESAFIAMENTS





El centenar de científics que formen part del projecte han determinat que els principals desafiaments a què s'enfrontaran els Pirineus durant els propers anys són preparar la població davant els extrems climàtics; reforçar la seguretat davant riscos naturals; acompanyar els actors del territori davant les sequeres; i assegurar la qualitat de les aigües superficials i de les aigües subterrànies.





Així mateix, aquest territori haurà d'aprendre a mantenir el seu atractiu turístic; enfrontar-se als canvis en la productivitat i la qualitat dels cultius i treure profit de les noves oportunitats; anticipar els canvis irreversibles en el paisatge; tenir present la possible pèrdua de biodiversitat i els canvis en els ecosistemes; adaptar-se als desequilibris entre oferta i demanda d'energia i enfrontar-se a la propagació de malalties, paràsits i espècies invasores.





L'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic té com a funció principal realitzar un seguiment i comprendre aquest fenomen als Pirineus per ajudar al territori a adaptar-se a les seves impactes. La seva visió és la de ser la plataforma de referència sobre coneixement en adaptació al canvi climàtic en ecosistemes de muntanya.





És una iniciativa transfronterera de cooperació territorial en matèria de canvi climàtic de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), llançada en 2010 sota la presidència de Migdia-Pirineus. Els components són el Principat d'Andorra i els Governs de Nouvelle-Aquitaine, Aragó, Catalunya, País Basc, Navarra, i Occitanie. El projecte ha estat cofinançat al 65 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).