El Congrés debat la llei del Partit Popular per blindar el Rei

El PP defensarà aquest dimarts al Ple del Congrés la seva proposició de llei per protegir els símbols nacionals, incloent al Rei i a la bandera d'Espanya, per garantir la neutralitat dels espais públics i per sancionar càrrecs públics i funcionaris per dur posat, col·locar o fins i tot no retirar llaços grocs, estelades i altres símbols partidistes considerats ofensius.





La iniciativa aplica el règim sancionador de la Llei de Transparència i Bon Govern, que inclou la possibilitat de perdre la indemnització i, en els casos més greus, fins al cessament del càrrec públic i la prohibició d'ocupar un altre lloc durant anys. Als funcionaris i empleats públics se'ls aplicaria l'Estatut de la Funció Pública.





Es tracta d'una de les primeres 'lleis' que va registrar el PP al Congrés amb Pablo Casado de president i la seva presentació va ser anunciada pel líder del PP al·legant la necessitat de regular la neutralitat dels espais públics per evitar que els propis ciutadans tinguessin de retirar llaços grocs.





PROTEGIR EL REI, LA BANDERA I L'HIMNE





Aquesta "proposició de Llei de Defensa de la Convivència Social, la Neutralitat institucional i els Símbols nacionals" té un doble objectiu: respectar la neutralitat dels espais públics, tal com ha reconegut el Tribunal Suprem en la seva jurisprudència, i protegir tant els símbols nacionals --el Rei, les banderes d'Espanya i de les comunitats, l'escut i el himne-- com els oficials --la bandera europea i les ensenyes i escuts provincials i locals--.





La iniciativa afecta principalment a les autoritats públiques, tant els alts càrrecs com els funcionaris, perquè són els que tenen potestats públiques.





A ells se'ls exigeix abstenir-se de realitzar, i també corregir a l'acte, qualsevol ofensa als símbols nacionals i oficials, i això inclou tant portar posat llaços grocs en seus oficials com col·locar-los en espais públics (seus institucionals, platges, rotondes), però també negar-se a retirar aquests llaços o estelades que ja estan col·locats.





Això sí, la denúncia per portar llaços grocs es limita a l'exercici del càrrec públic i seria aplicable al mateix president de la Generalitat, Quim Torra, quan es presenta al Palau de la Moncloa o en un acte oficial de la Generalitat amb el seu llaç groc a la solapa.





I també s'aplicaria a professors o professionals mèdics en l'exercici de la seva activitat en dependències públiques, no així si estan en un entorn privat.





AVAL DEL DEFENSOR DEL POBLE





El PP cita recents afirmacions del Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, sobre que "la llibertat d'expressió en instal·lacions públiques té un límit en el principi de neutralitat ideològica dels poders públics i té el seu fonament en què els ciutadans que acudeixin a elles tenen una pluralitat de posicions sobre les més diverses qüestions, totes les quals han de ser respectades ".





Si incomplissin les seves obligacions, el PP proposa aplicar als alts càrrecs el règim sancionador de la Llei de Transparència i Bon Govern, que van des de l'amonestació en cas d'infracció lleu, una declaració d'incompliment i la retirada de la indemnització per faltes greus o acumulació de lleus, i fins al cessament i la prohibició d'ocupar un altre lloc entre cinc i deu anys per violacions flagrants i doloses. Als funcionaris, per la seva banda, se'ls aplicaria l'Estatut de la Funció Pública.





Però el PP també advoca per amonestar als empleats públics que incompleixin la seva obligació de posar en coneixement de les autoritats públiques la comissió de conductes prohibides en la llei, que podrien ser sancionats per falta molt greu segons l'Estatut de l'Empleat Públic.





L'EXCEPCIÓ DELS DIPUTATS





Aquesta exigència de no portar llaços grocs té com a excepció als diputats i senadors en la seva activitat parlamentària, atès que la seva tasca gaudeix d'inviolabilitat.





Tampoc és aplicable, ha precisat Bermúdez de Castro, a la xiulada a l'himne nacional o al Rei en un estadi, ja que es tracta d'un recinte privat que, en tot cas, ja té la seva pròpia regulació en la Llei contra la Violència en l' esport.