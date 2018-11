La Societat Espanyola de l'Obesitat (Seedo - Seu) i la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (Seen) han llançat una campanya contra l'obesitat que fa al·lusió als aspectes psicològics lligats a aquesta malaltia, que afecta el 21,6% de la població.





Per a la posada en marxa de la campanya 'L'obesitat també està al cap', els professionals han comptat amb l'assessorament de membres del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), han anunciat aquest dilluns els organitzadors en roda de premsa.





Més enllà de vincular l'obesitat a trastorns i malalties com la hipertensió arterial, diabetis mellitus i la síndrome d'apnees-hipoapnees del son, ara els metges han volgut posar el focus en els "trastorns i dificultats psicològiques" que poden acompanyar la patologia, ja sigui abans o després.





Segons han ressaltat, "hi ha una relació clara entre l'obesitat i els trastorns psicològics de manera que, pel fet de tenir més pes, aquestes persones són fortament estigmatitzades, tant durant la infantesa, a l'escola, com durant l'edat adulta".





Això deriva sovint en una reducció de l'autoestima, augment de l'ansietat i un empitjorament de la relació amb el menjar, dels hàbits d'estil de vida i les seves relacions personals.





INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA





Així, els metges defensen una intervenció psicològica centrada en valorar i reeducar creences dels pacients, a més de conèixer les variables afectives, psicosocials i ambientals.





Acompanyats de psicòlegs, advoquen per enfocar la teràpia no només en la pèrdua de pes, sinó en el procés de maduració psicològica que permeti prendre consciència del problema, millorant la qualitat de vida i assentant hàbits com l'esport.





Segons l'OMS, entre 1980 i 2014 la prevalença mundial d'obesitat s'ha gairebé duplicat i, segons l'estudi ENPE de 2016, el 39,3% de la població espanyola té excés de pes i el 21,6%, obesitat.