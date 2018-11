Els Mossos es veuen embolicats en la mort d'un home que es negava a ingressar en un psiquiàtric

Un home de 26 o 27 anys va morir divendres per parada cardiorespiratòria després de ser reduït en reaccionar "de manera agitada i agressiva" en negar-se al seu ingrés psiquiàtric prescrit amb informe mèdic, han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.





Segons ha avançat la cadena Ser, va ocórrer després que li reduïssin al seu domicili d'Abrera (Barcelona) efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d'Esquadra i la Policia Local.





Fonts dels Mossos han explicat que l'home va reaccionar "de manera agitada i agressiva" quan el SEM parlava amb ell per ingressar-voluntàriament, per la qual cosa es va decidir reduir-lo al no rebre assistència mèdica per sedar-lo.





Es va demanar més suport policial i, després reduir-lo, l'home va entrar en parada cardiorespiratòria a l'ambulància que el traslladava, i se li va intentar reanimar però quan va arribar a l'hospital de Martorell (Barcelona) es va certificar la seva defunció.





La policia catalana ha obert diligències per informar d'aquesta intervenció a l'autoritat judicial, el Jutjat 2 de Martorell.