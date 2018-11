Aquest dilluns ha mort als 95 anys d'edat Stan Lee, cofundador de la companyia de còmics Marvel i creador dels seus superherois més emblemàtics, segons ha informat el portal TMZ, que cita la filla de Lee, JC.





Una ambulància ha acudit a la residència de Lee a Hollywood Hills a primera hora d'aquest dilluns per traslladar-lo a l'Hospital Cedars-Sinai, on finalment hauria mort. Lee havia patit greus dolències en l'últim any, una pulmonía i problemes de visió.





Lee va començar a Marvel al costat de Jack Kirby el 1961 treballant en Els Quatre Fantàstic. Més endavant va crear superherois com Spiderman, Pantera Negra, Hulk, La Patrulla X, Ironman o Els Venjadors. L'esposa de Lee, Joan, havia mort el 2017 als 69 anys d'edat.