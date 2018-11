Canvi de cromos entre Maragall i Bosch

Des que Ernest Maragall es va posicionar com a alcaldable de Barcelona, en lloc d'Alfred Bosch, són diverses les veus republicanes que defensen que Bosch ocupi un càrrec de responsabilitat i aquest és el de conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, que precisament ocupa actualment Maragall.





D'aquesta manera, ERC preveu el canvi de Maragall per Bosch en el grup municipal de Barcelona i el de Bosch per Maragall a la Conselleria.





Maragall vol deixar resoltes diverses qüestions en el seu departament, com l'obertura de delegacions de la Generalitat a l'exterior, un tema que li ha ocasionat diverses tensions amb el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació al Govern, Josep Borrell.





Des d'ERC s'espera que entre finals de novembre i principis de desembre Alfred Bosch ocupi el càrrec de conseller.





L'avala a Bosch per a aquesta nova funció el fet que coneix set idiomes: anglès, francès, alemany, italià i portuguès, a més de castellà i català.





MARAGALL RENUNCIA LA SETMANA VINENT





Ernest Maragall ha revelat que en la propera reunió del Govern, el dimarts de la setmana que ve, presentarà la seva renúncia al president de la Generalitat, Quim Torra, per centrar-se en la candidatura a l'Alcaldia de Barcelona que encapçalarà per ERC.





"Espero que el president accepti la meva renúncia i prengui les decisions que toquen des del punt de vista de tornar a nomenar a un conseller", ha dit en una entrevista de Tv3.





En plantejar-se-li si el substitut podria ser l'ara capdavanter d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch -que va renunciar a repetir com a alcaldable malgrat haver guanyat unes primàries, per deixar pas a Maragall-, ha respost que la decisió és de Torra i que pronunciar-se seria "avançar decisions que no són fermes i que no estan sobre la taula".





Malgrat deixar la Conselleria, ha explicat que continuarà com a diputat d'ERC en el Parlament i que previsiblement respondrà encara com a conseller en el ple de la setmana vinent.