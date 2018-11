Puigdemont, disposat a anar a les europees com a número 2 de Junqueras

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha proposat com a número dos del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en una eventual llista conjunta a les eleccions europees.





Puigdemont ha dit que no voldria liderar una candidatura a les europees, i ha subratllat que l'única possibilitat de concórrer seria com a número dos del republicà, ja que "el lideratge de Junqueras és indiscutible".





En una entrevista aquest dimarts des de Brussel·les a Catalunya Ràdio, Puigdemont ha suggerit que Anna Gabriel (CUP) podria ocupar el número 3 de la llista.





Puigdemont ha subratllat que seria una bona notícia unir PDeCAT, ERC i la CUP, perquè "les diferents veus que donen un mateix sentit a la idea de la defensa de la llibertat, posades a remar juntes, tenen un potencial invencible", com ha considerat que es va demostrar en el referèndum de l'1-O.





L'expresident ha dit que en aquest moment no es donen les condicions perquè Generalitat i Govern puguin "asseure's lleialment i amb respecte en una taula, perquè una de les dues parts aniria emmanillada i amb el risc de ser detinguda".





En aquest sentit, ha dit que "la recepta de Pedro Sánchez s'assembla molt a la de Mariano Rajoy", ja que encara que reconeix que hi ha paraules més amables, el fons és el mateix, ha lamentat.





DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA





Puigdemont ha reiterat que es va equivocar en suspendre la declaració d'independència de Catalunya després d'haver-la proclamat en el Parlamet el 10 d'octubre: "La decisió que vaig prendre no és correcta. Tinc arguments per explicar-la, però és evident que no va ser una decisió encertada".





"Volíem habilitar una finestra per al diàleg i Espanya ens va enganyar", ha indicat, ja que ha dit que totes les converses que van tenir amb el Govern central prometien una taula de diàleg si no hi havia accions irreversibles.





"Hi havia una voluntat que en aquest moment creia lleial i honesta", però una setmana després la situació solament va ser a pitjor amb la detenció de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució, ha apuntat.