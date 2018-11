42 morts pels incendis de Califòrnia

Les autoritats nord-americanes han trobat els cadàvers de 13 persones al nord de Califòrnia, amb la qual cosa s'eleva a 42 el nombre de víctimes mortals pels incendis a l'estat nord-americà, segons ha recollit la cadena nord-americana ABC News.





El xèrif del comtat de Butte, Kory Honea, ha informat que s'han denunciat un total de 228 desaparicions de persones com a conseqüència dels greus incendis que colpegen Califòrnia.





"Fins ara hem localitzat 107 persones que estaven desaparegudes", ha explicat Honea en declaracions a la premsa nord-americana. El xèrif ha subratllat que el més probable és que la majoria dels desapareguts es trobin fora de perill després de fugir de les flames.





El departament del xèrif ha posat en marxa diverses línies d'atenció telefònica per facilitar la localització de familiars i coneguts desapareguts.





Mentrestant, els forenses treballen en la identificació dels cadàvers localitzats fins ara i dos equips especialitzats en antropologia col·laboren per resoldre els casos més complicats. Per això no es descarten les proves d'ADN.





TRUMP





El president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat aquest dilluns l'estat de desastre a Califòrnia i ha ordenat ajuda federal per combatre els incendis forestals més destructius de la història de l'estat.





"Acabo d'aprovar una sol·licitud per a una declaració de desastre total per a l'estat de Califòrnia. Volia respondre ràpidament per alleujar una mica l'increïble patiment. Estic amb vosaltres", ha assenyalat el mandatari a través del seu compte a la xarxa social Twitter.





Segons ha informat la Casa Blanca en un comunicat, la declaració posa fons federals a disposició de les persones afectades als comtats de Butte, Los Angeles i Ventura.





"L'assistència pot incloure subvencions per a habitatges temporals i reparacions d'habitatges, préstecs a baix cost per cobrir pèrdues de propietats no-assegurades i altres programes per ajudar tant les persones com els propietaris de negocis a recuperar-se dels efectes del desastre", ha assenyalat la Casa Blanca.