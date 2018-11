Eduard Costa deixa Els Amics de les Arts

El quartet català Els Amics de les Arts ha anunciat aquest dimarts que després de la gira que duen a terme Eduard Costa deixarà el grup per "començar una nova aventura musical a la qual dedicarà tots els seus esforços i il·lusions".





Segons ha informat el grup en un comunicat al seu web, Costa ha pres aquesta decisió després de 13 anys de camí, amb mig miler de concerts i "moltes experiències compartides" fent realitat el vell somni de quatre companys de pis.





"Et desitgem molta sort, Eduard. Moltes gràcies per els teus bons moments i que no pari la música", ha escrit la banda, que quedarà integrada per Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué.