Podemos expulsa Maestre i cinc edils de Madrid

L'expulsió Podemos dels sis regidors de l'Ajuntament de Madrid -Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz i Paco Pérez, de totes les sensibilitats polítiques dins de la formació morada- serà efectiva des del mateix moment en el qual s'inscriguin com a candidats a la plataforma encapçalada per l'alcaldessa, Manuela Carmena.





Ho farien llavors com independents, no com a membres de Podem ja que no haurien passat pel preceptiu procés de primàries internes, han informat fonts de Podemos Madrid.





Les mateixes fonts han assenyalat que els sis regidors han rebut aquest matí, a les 8 hores, la notificació de la suspensió cautelar de militància després que ahir el Consell de Coordinació de Podemos a la Comunitat de Madrid votés aquesta suspensió a instàncies de la secretaria general de Podemos Madrid, amb Julio Rodríguez al capdavant.





Es van basar en l'article 7 del Document Ètic que regeix Podemos i que estableix el "exigir i respectar que l'elecció de candidats o candidates a qualsevol institució de representació política (Cambres municipals, diputacions provincials, parlaments autonòmics, Congrés dels Diputats, Senat, Parlament Europeu o qualsevol altra) es dugui a terme mitjançant eleccions primàries obertes.





Des de la formació estatge a Madrid apunten que els sis regidors ja no podrien concórrer a les primàries internes de Podem ja que el termini d'inscripció va acabar diumenge a mitjanit.