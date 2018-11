Un inspector de la Policia qüestiona davant del jutge que hi hagués ferits amb sang l'1-O

Un inspector en cap de la Policia Nacional investigat per les càrregues de l'1-O a Barcelona ha declarat aquest dimarts davant del jutge que no va veure cap actuació desproporcionada per part dels efectius, ha negat haver vist a persones lesionades amb ferides obertes i, en exhibir imatges de ferits, ha indicat que era "presumpta sang" perquè també podia ser pintura.





Un total de 26 policies nacionals han començat a declarar com a investigats per càrregues de l'1-O a Barcelona contra votants.





Fonts jurídiques han explicat que tant aquest inspector, amb el qualificatiu de Camel 1 durant l'operatiu, com un sotsinspector investigat per actuacions a l'Escola Mediterrània i Pau Claris, han defensat que els votants tenien actitud agressiva i de "gran hostilitat".





En aquest sentit, l'inspector i el sotsinspector, que només han contestat al jutge, al fiscal i als seus defenses, però no la resta d'acusacions, han detallat que els concentrats els van insultar i els van cridar "assassins", i que els van acollir al crit de 'Votarem'.





L'advocada del Centre de drets humans Iridia, que està personat en la causa, Marta Bolinches, ha explicat als mitjans que l'inspector en cap ha dit que rebia ordres des d'un centre de comandament, sense identificar qui eren els superiors que els donaven les instruccions .





El sotsinspector de la Policia Nacional ha defensat que la seva actuació va ser correcta i que ningú els va ordenar directament que carreguessin, i només s'ha reconegut en imatges que li han exhibit del centre Pau Claris, però no en càrregues a l'Escola Mediterrània.





En Pau Claris, ha negat haver-li torçat els dits a la votant Marta Torrecillas i que la tirés per les escales, i ha explicat que només la va aixecar perquè s'anés del centre de votació. Ha assegurat que ella estava en una actitud agressiva amb un objecte a la mà, que no va saber identificar què era, i que va caure sola per les escales.





Aquest sotsinspector ha indicat que no tenia una ordre específica de carregar sinó només una més genèrica de retirar les urnes per impedir el referèndum, i en preguntar-li per si hi ha protocol sobre l'ús de porres, ha puntualitzat que no li consta més enllà de la consigna de no colpejar zones sensibles.