El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dimarts que l'independentisme ha de presentar-se en les properes conteses electorals amb "plantejaments unitaris" però amb llistes separades, perquè considera que així podrà maximitzar els seus suports.





"No hi ha opcions bones i opcions dolentes. Hi ha opcions més útils i opcions menys útils. S'ha demostrat que anar separats però amb plantejaments unitaris és molt més eficaç", ha exposat en una entrevista a la Cadena Ser-Ràdio Barcelona.





L'exvicepresident del Govern, que ha respost per escrit en estar en presó preventiva des de fa més d'un any, ha recordat que ERC sí es va decantar en el passat per llistes conjuntes i ha conclòs: "Nosaltres sempre apostem per la solució més útil en cada moment".





Junqueras considera que amb candidatures separades es maximitzen les possibilitats d'èxit perquè les diferents candidatures independentistes poden recaptar suports del centre cap a l'esquerra i del centre cap a la dreta per "aconseguir el millor resultat possible".





El líder republicà es pronuncia en aquests termes el mateix dia que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) s'ha decantat per una llista conjunta de l'independentisme liderada per Junqueras i amb ell de número dos.





ERC ja ha decidit que Junqueras serà el seu candidat en les eleccions europees en una llista pròpia, i el republicà ha exposat que la seva candidatura ha de servir per "explicar a Europa i al món sencer les injustícies i arbitrarietats que es produeixen a Espanya".





"Fa uns anys vaig ser eurodiputat i estic convençut que és el millor espai per explicar" la situació de Catalunya i dels presos, ha conclòs.





RELACIÓ AMB CARLES PUIGDEMONT





Preguntat per les seves relacions amb Puigdemont, ha respost que ell sempre ha mirat de parlar amb tothom "malgrat les dificultats", i que en les seves actuals condicions segueix intentant fer el mateix i fins i tot amb més intensitat.





"Sempre he dit que la nostra feina és la de cosir el país i a això hi dedicaré els meus esforços, i no només entre l'independentisme, sinó amb tots els demòcrates", i ha acusat Cs, el PP i VOX de parlar només d'odi i divisió.





Junqueras dona la benvinguda a la Crida Nacional per la República que impulsen Puigdemont i el president Quim Torra, encara que no la veu com un plataforma unitària de l'independentisme com la defineixen els seus impulsors, sinó com un intent del sobiranisme d'arribar i seduir l'"espai de la dreta" ideològica.





L'exvicepresident del Govern no es pronuncia sobre si un dia aspira a tornar a ser candidat a la Presidència de la Generalitat i ha reivindicat que el projecte d'ERC no es basa en personalismes: "Faré sempre el que sigui més útil per defensar els valors republicans".





SITUACIÓ JUDICIAL





Sobre la seva situació judicial i la de la resta de presos, ha assegurat que no renuncia a evitar una sentència condemnatòria en el judici del Tribunal Suprem: "Si no s'inventen els fets i s'aplica la llei, la sentència només pot absolutòria".





Ha criticat el "repartiment de cromos" amb el qual considera que el PP i el PSOE han renovat el Consell General del Poder Judicial, la qual cosa al seu parer demostra que la Justícia està polititzada, i ha recordat que ell va demanar la recusació de Manuel Marchena en la seva causa.





A més ha lamentat l'"espectacle lamentable" que va donar el Tribunal Suprem sobre les hipoteques, i ha conclòs que és un exemple que la Justícia pren decisions arbitràries que fan que la ciutadania perdi la confiança en ella.