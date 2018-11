May accepta una frontera tova entre les dues Irlandes per arribar a un preacord del Brexit

Hi ha fumata blanca pel Brexit? Així sembla a la llum de la reunió urgent a la qual han estat convocats els ministres britànics dimecres que ve a la qual se'ls demanarà que signin l'últim acord del Brexit.





La reunió crítica revisarà el text final de l'acord de retirada, al qual van arribar aquest dimarts 13 de novembre els negociadors britànics i de la Unió Europea com a primer pas en el llarg procés de ratificació de la retirada del Regne Unit de la UE.





El document principal --que té més de 400 pàgines de text legal dens-- tracta d'evitar una frontera dura a l'illa d'Irlanda, és a dir, que s'eviti una barrera física entre la República d'Irlanda i la província britànica d'Irlanda del Nord a partir del 29 de març de el 2019.





Els 'brexiters' del gabinet han expressat repetidament i amb rotunditat que el Regne Unit no ha de signar un acord de antiretorn que atrapi el país en una unió duanera permanent.





Aquests ministres volen saber si l'acord conté algun paper per al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en la resolució de disputes, com per exemple sobre la terminació de l'acord.





Una font de la UE va confirmar que s'havia enviat un "text estable" a Londres, però els funcionaris no ho van cridar un acord, dient que encara era necessari un acord complet a nivell polític. "Ara es tracta de veure si això s'enganxa", va dir la font.





La reunió s'iniciarà un procés de ratificació que requerirà que l'acord sigui signat en una cimera del Consell Europeu --molt probablement al novembre-- i pels diputats del Regne Unit en una votació final significativa que tindrà lloc a mitjans de desembre.