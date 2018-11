Un formatge per untar no és una "obra d'art" segons el Tribunal de Justícia de la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat sobre un litigi que enfrontava a dues empreses que fabriquen formatge per untar. Quina era la querella entre les dues companyies?





El cas es remunta a quan Levola es va fer amb els productes 'Heksenkaas' i 'Witte Wievenkaas', tots dos formatges per untar a força de nata fresca i fines herbes. Alhora, l'empresa holandesa Smilde va començar a fabricar un producte molt semblant anomenat també 'Witte Wievenkaas', que segons Levola copiava la recepta de la seva formatge untable.





Segons informa 'El Periódico', en considerar que la producció i venda del 'Witte Wievenkaas' vulnerava els seus drets d'autor sobre el gust del 'Heksenkaas', Levola va litigar contra Smilde i ara la qüestió ha arribat fins al Tribunal de la UE.





EL MENJAR NO ÉS UNA "OBRA"







Els magistrats del Tribunal de la UE han sentencido en contra de les pretensions de Levola. Segons els jutges, "el concepte d'obra previst en la Directiva implica necessàriament una expressió de l'objecte de la protecció d'acord amb el dret d'autor que l'identifiqui amb prou precisió i objectivitat".





No obstant això, "no és possible identificar de manera precisa i objectiva el sabor d'un aliment". A diferència d'una obra literària o pictòrica, "la identificació del sabor d'un aliment es basa essencialment en sensacions i experiències gustatives que són subjectives i variables ja que depenen, en particular, de factors relacionats amb la persona que prova el producte en qüestió, seva edat, les seves preferències alimentàries i els seus hàbits de consum així com de l'entorn o del context en què té lloc la degustació del producte".





El tribunal conclou que "el sabor d'un aliment no pot ser qualificat d'obra" i gaudir "de la protecció del dret d'autor". Així que segons els jutges, la gastronomia no és un art.