Un mes menjant a Mcdonald 's i perd més de 7 quilos

Un home no va menjar res més que productes de McDonald 's durant 30 dies i va aconseguir perdre pes per demostrar certes idees equivocades sobre la ingesta de calories i la pèrdua de pes. Però els experts no recomanen provar una "dieta" semblant.





Ryan Williams, de 29 anys, carter de Cheltenham, Gloucestershire, va decidir posar a prova la dieta de menjar ràpid per refutar el documental de 2004 Super Size Me, en què Morgan Spurlock no menja res més que McDonald 's durant 30 dies i engreixa 11, 1kg.





Segons Williams, el documental d'Spurlock presentava una versió esbiaixada del desafiament, pel que va decidir filmar a si mateix seguint la mateixa dieta per demostrar que és possible posar-se en forma mentre es menja només McDonald 's.





Igual que Spurlock, Williams menjava en un McDonald 's cada dia, ingerint tot el que hi havia al menú almenys una vegada.





No obstant això, Williams també passava una hora al gimnàs tots els matins, cosa que Spurlock no va fer quan es va llançar al desafiament.





El carter va documentar el seu viatge al seu canal de YouTube "Ry", on els seus 1.200 seguidors el veuen menjar coses estrafolàries, i va descobrir que després d'un mes, pesava 7,3 quilos menys.









Sobre el desafiament del menjar Williams comenta: "He volgut fer això durant uns anys, però mai vaig trobar el moment adequat".





"Però recentment vaig veure un anunci de 50 anys de Big Mac i em va fer pensar que hi ha molts sentiments negatius cap a McDonald 's, pel que fa al fet que no és saludable".





Segons Williams, també volia deixar les coses clares, perquè Spurlock menjava "5.000 calories al dia i no feia exercici". "No vaig sentir que fos una sorpresa que es tornés tan poc saludable".





Per al seu propi desafiament, Williams va emfatitzar la importància d'equilibrar la ingesta calòrica amb mantenir-se en forma.





"És obvi que les calories són molt importants, però el ciutadà mitjà no sempre sap com equilibrar la ingesta calòrica recomanada amb mantenir-se en forma", apunta, i encara que no suggereix que sigui una "forma de vida saludable", volia "demostrar que es tracta d'un joc purament calòric, a diferència dels tipus d'aliments que es mengen ".









Williams va començar el mes menjant 2,500 calories per dia -la ingesta calòrica recomanada per a un home adult- però va baixar a 2,300 al final de la segona setmana.





En les últimes dues setmanes del desafiament, va deixar caure les seves calories una mica més, depenent de com s'estaven desenvolupant el seu pes i el seu índex de greix corporal.





I segons Williams, tot i que se li va dir que semblava cansat, els seus nivells d'energia "es van mantenir durant tot el mes".





Al final del desafiament, Williams havia baixat a 82,5 quilos i havia passat del 10,85 per cent de greix corporal al 7,59 per cent.





"Això demostra que el menjar ràpid no és necessàriament el diable", comenta.