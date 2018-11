El president de l'Associació per a la Investigació de Càncer de Pulmó en Dones (ICAPEM), Javier de Castro, oncòleg mèdic de l'Hospital Universitari La Pau de Madrid, ha advertit que el càncer de pulmó "s'està feminitzant" i que podria ser el més freqüent en dones "en pocs anys".





Segons expliquen des ICAPEM, el càncer de pulmó és el quart tumor amb més incidència entre les dones espanyoles, amb un augment en la mortalitat del 6 per cent anual i més de 5.000 casos nous a l'any. A Europa, la mortalitat per càncer de pulmó entre les dones és equiparable a la mortalitat per càncer de mama. "No obstant això, encara hi ha la percepció entre la població que és una neoplàsia gènere-dependent i lligada al sexe masculí", apunten.





"A més, la tendència actual indica que l'aparició de nous casos en dones seguirà creixent fins convertir-se en el tumor més habitual en les dones, per davant fins i tot del càncer de mama. De fet, encara que la freqüència i la mortalitat d'aquest diagnòstic han disminuït entre el sexe masculí lleugerament, la mortalitat per càncer de pulmó en el sexe femení ha augmentat gairebé un 50 per cent en els últims anys", alerten des ICAPEM.





Per això, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pulmó, que se celebra el proper 17 de novembre, ICAPEM ha llançat una "toc d'atenció" perquè no es relaxin les polítiques antitabac i es posi el focus de les polítiques de salut pública en la prevenció d'aquest tumor. "El 80 per cent dels casos de càncer de pulmó està relacionat amb el tabac. Sense el tabac, estaríem parlant d'una malaltia rara i no de l'epidèmia que afrontem en l'actualitat", assegura De Castro.





Per ICAPEM, mantenir el compliment de la llei antitabac per evitar el fum dels cigarrets en espais públics, llocs tancats i centres de treball és "clau en aquesta tasca". "Però no podem quedar-nos aquí, cal seguir protegint els fumadors passius (especialment als nens) i seguir realitzant campanyes per aconseguir la deshabituació tabàquica d'un percentatge cada vegada més ampli per a fumadors, amb especial èmfasi en els joves i en les dones", reclama l'expert.





La incorporació més tardana de les dones al tabaquisme també està relacionada amb el repunt de casos de càncer de pulmó entre dones que s'està experimentant en la major part dels països occidentals, una tendència a la qual Espanya no és aliena, detallen des ICAPEM. "Quan parlem de càncer de pulmó, parlem d'una malaltia que s'està feminitzant i tots els professionals sanitaris hem de ser conscients d'això per ampliar el nostre focus a l'hora de sospitar d'un possible diagnòstic", conclou Javier de Castro.





La previsions de l'Agència Internacional d'Investigació en Càncer (IARC, per les sigles en anglès), dependent de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), alerten de l'increment de casos de càncer de pulmó d'aquí a l'any 2040. A Espanya, concretament, podrien augmentar els 6.914 casos que s'estimen per a l'any 2018 a més de 8.600 en 2040.