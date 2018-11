Aznar crida a desarticular el "cop d'estat" a Catalunya

L'expresident del Govern d'Espanya i president de la fundació FAES, José María Aznar, ha considerat necessari aquest dimarts "desarticular el cop d'estat" que es va donar i "es dóna cada dia" a Catalunya i del que ha considerat "responsable de complicitat "al PSOE, perquè en cas contrari no es podrà" enfortir "la nació espanyola.





Així ho ha expressat aquest dimarts l'excap de l'Executiu entre 1996 i 2004 en un acte de presentació del seu últim llibre, 'El futuro es hoy', a Valladolid, on ha conversat amb el director de l'aula de Cultura d'El Norte de Castilla, Fernando Conde, i el subdirector de la Fundació Vocento, Carlos Aganzo.





Aznar, guiat per les preguntes dels seus acompanyants sobre les taules, ha repassat el contingut de la seva última publicació, començant per la situació de "risc" que considera que viu l'"ordre liberal mundial", i amb els focus d'interès llocs en la Unió Europea i el creixement dels "populismes", la situació d'Espanya i també la de qui va ser el seu partit, el PP, del qual ha recalcat que no pot parlar en nom seu.





L'excap de l'Executiu central ha advertit que Espanya travessa avui "el moment més greu dels últims 40 anys", el que és una "crisi sistèmica, no conjuntural" a causa que "no hi ha hagut una institució que no hagi resultat danyada" . Dins de tot això, ha asseverat, "el més greu és el problema del secessionisme".





Davant d'aquest "perill" que "agreuja cada dia" i que "no sembla que vagi a poder solucionar-se en els propers temps", Aznar ha reconegut que no es podrà abordar "sense assumir greus riscos" i que resulta "absolutament indispensable" enfortir la nació espanyola ja que ha afegit que s'inclou entre les persones, cansades d'escoltar "insults, menyspreus i vexacions" a Espanya.





Per a aquest enfortiment Aznar reclama "desarticular" el "cop d'estat" que es va donar i que, segons ell, "es dóna cada dia" a Catalunya, ja que "els colpistes ocupen les institucions i condicionen el Govern d'Espanya", que ha recordat que està format per un PSOE "minoritari" recolzat per "radicals antisistema i secessionistes".