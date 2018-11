Mor el cantant de boleros Lucho Gatica als 90 anys

L'actor i cantant de boleros xilè Luis Enrique Gatica Silva, més conegut com Lucho Gatica, ha mort als 90 anys a Mèxic.





El seu fill, l'actor mexicà Luis Gatica, ha publicat una imatge al seu perfil de la xarxa social Instagram en què es pot veure un crespó negre al que acompanya el missatge 'Bon viatge! T'estimo...'.





Gatica va néixer l'11 d'agost de 1928 a Rancagua (Xile). El seu germà, Arturo Gatica, va ser qui el va animar a entrar al món de la música. Al costat d'ell va formar el 1941 un duo amb el qual va cantar a la ràdio. Va gravar el seu primer disc -que tenia només tres cançons- en una emissora local en 1943.





El 1945 es va mudar a Santiago on es va matricular a l'Institut Alonso d'Ercilla, però va deixar els seus estudis per dedicar-se a la música. A l'any següent va cantar 'Tú, dónde estás' al programa radiofònic 'La feria de los deseos' de Raúl Matas. Aquest va ser l'encarregat de gestionar el seu primer enregistrament professional el 1949, en què va cantar al costat del seu germà.





Gatica va gravar en 1952 les cançons 'Sinceridad' i 'Contigo en la distancia' acompanyat del trio Los Peregrinos, temes amb els quals va aconseguir èxit internacional.





Durant la dècada dels 50, Xile va patir un va canviar musical després optar pel bolero en comptes del tango, que fins a aquest moment era molt popular. Gatica va guanyar enorme popularitat des d'aquest moment i es va convertir en 'el rei del bolero' gràcies el seu estil interpretatiu.





El 1956 va realitzar una gira per diversos països d'Iberoamèrica i un any després es va mudar a Mèxic, on va participar en diverses pel·lícules entre 1956 i 1983. La fama de Gatica va traspassar les fronteres iberoamericanes. Fins i tot la productora i distribuïdora de cinema Metro-Goldwyn-Mayer va convidar a diverses festes que organitzava ia la qual acudien grans celebritats de l'època com Elvis Presley o Nat King Cole.





Gatica ha rebut nombrosos homenatges com el que va tenir en Rancagua l'any 2000, el de 2002 durant el XLII Festival Internacional de la Cançó de Vinya del Mar, al programa 'Cantando por un sueño' el 2007 o el concert homenatge que va realitzar Paz Court a 2016.





A més ha estat guardonat amb l'Ordre al Mèrit Gabriela Mistral per la seva aportació a la música xilena i té el Grammy Llatí a l'Excel·lència, que se li va lliurar el 2007. El seu nom va quedar immortalitzat en el Passeig de la Fama d'Hollywood el 25 de gener de 2008, sent el segon xilè a rebre aquest honor.