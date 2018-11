Indultarà Pedro Sánchez els presos del procés?

El debat sobre indult sí o indult no als presos del procés sobiranista a Catalunya porta diversos mesos sobre la taula i són diversos els defensors i detractors d'aquesta possibilitat.





Fins i tot els ministres de Pere Sánchez no es posen d'acord, i mentre el titular d'Exteriors, Josep Borrell, rebutja aquesta possibilitat, altres veus com la vicepresidenta, Carmen Calvo, creuen que ajudaria a tranquil·litzar les tensions a Catalunya.





El que sí és cert és que tant l'Advocacia de l'Estat com la Fiscalia han demanat penes de presó per a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Amb aquest panorama, diversos experts sostenen que és possible que el president del Govern concedeixi l'indult a la cúpula sobiranista que ja es troba a la presó si el Tribunal Suprem els condemnés com a responsables de dirigir el procés independentista.





En paral·lel, des PP i Ciutadans pressionen Sánchez perquè es pronunciï sobre aquesta mesura i digui clarament si està en els seus plans l'indult o no.





El Govern centralno renega de l'ús de l'indult, però tampoc s'ha mostrat clar. Aquesta mesura podria donar-se en qüestió de mesos i fins i tot pot allargar-se fins a un any. Pedro Sánchez podria acollir-se a una excepció de la norma sense haver d'esperar a la sentència del Suprem.





La figura de l'indult figura a la Constitució del 1978 com un dret de gràcia, i és hereva d'una llei de 1870, una època en la qual els conats de rebel·lió eren freqüents, que destacava queden exclosos "els que no hagin estat encara condemnats per sentència ferma".