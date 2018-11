Urdangarin demana al Tribunal Constitucional que l'excarceri i revisi si es van vulnerar els seus drets

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin ha decidit finalment recórrer en empara al Tribunal Constitucional (TC) la condemna a cinc anys i deu mesos de presó que li va imposar el Tribunal Suprem pel cas Nóos i ha sol·licitat a més que suspengui l'execució de la pena, i ser per tant excarcerat, mentre s'estudia el fons de l'assumpte.





Urdangarin es troba a la presó de dones de Brieva (Àvila) des del passat 18 de juny.





En el seu recurs, que té data del passat 5 de novembre, el marit de la Infanta Cristina assenyala que la no suspensió de la seva condemna a hores d'ara li ocasionaria "un perjudici irreparable" i demana concretament que s'anul·li la condemna que se li va imposar per un dels delictes, el de malversació de cabals públics.





Argumenta que deixar-li a la presó esperant el resultat deixaria totalment en entredit l'eficàcia d'un eventual error estimatori del seu recurs, en el qual demana una revisió de la sentència que conclogui en una reducció considerable de condemna al situar-la per sota dels cinc anys de presó -límit sota el qual el tribunal de garanties sol accedir a la suspensió de les condemnes-.





La defensa d'Urdangarin també assenyala que l'esmentada suspensió -i per tant la seva excarcelación- "no ocasiona pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit, ni als drets fonamentals o llibertats públiques d'una altra persona". "La seva denegació només pot causar un perjudici irreparable al meu patrocinat", insisteix l'escrit, de 80 pàgines.





Els advocats de l'exduc recorden al tribunal que és un fet notori que el seu client ja està complint la pena que li va imposar el Suprem -que va rebaixar en cinc mesos la pena que va imposar inicialment l'Audiència Provincial de Palma i que a causa del còmput penal d'anys que se li va imposar finalment no pot accedir per ara a cap benefici penitenciari, per no haver complert els terminis per a això.





Quant al fons de l'assumpte, Urdangarin sol·licita que es declarin vulnerats els drets a la presumpció d'innocència (article 24.2 de la Constitució), a la tutela judicial efectiva (article 24.1) i a la llibertat personal (article 17.1).





Reclama que es declarin nul·les les sentències tant de l'Audiència balear i del Suprem especialment pel que fa a la condemna per malversació de cabals públics. La pena se li va imposar com a responsable de delictes de prevaricació continuada i malversació (tots dos a concurs), tràfic d'influències, frau a l'Administració i dos delictes fiscals, però demana que se li anul·li únicament respecte a la malversació.





Assenyala la defensa que la sentència "no fa referència a cap fet concret" realitzat o desplegat per Urdangarin que expliciti o justifiqui la condemna per aquest delicte.