Sánchez confia en presentar els Pressupostos abans de finals d'any

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dimecres que el seu executiu treballa per remetre a les Corts el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019 "abans que acabi l'any".





A la sessió de control al Govern central al Congrés dels Diputats, el líder del PP, Pablo Casado, li ha preguntat si se sotmetrà a una qüestió de confiança en cas que no sigui capaç d'aprovar uns nous comptes, com exigia Sánchez a Rajoy des de l'oposició.





Sánchez li ha replicat que Rajoy li va costar presentar els Pressupostos, que no va remetre al Parlament fins al mes d'abril de 2018, per la qual cosa l'actual Govern encara té "quatre mesos" per davant, segons el "cronòmetre" del PP, ha ironitzat el president, que fa unes setmanes mantenia que els Pressupostos es presentarien "a primers de desembre", data que ara sembla posposar.





Casado ha volgut deixar en evidència el president per les contradiccions en què ha incorregut des que va arribar a la Moncloa, i que no coincideixen amb les posicions que defensava des de l'oposició, mostrant una mena de "dissociació de personalitats" entre el Sánchez líder de l'oposició amb l'actual cap de l'Executiu.





REBEL.LIÓ





"Abans deia que veia claríssim un delicte de rebel·lió per part dels independentistes i ara li diu a l'Advocacia de l'Estat que retiri l'acusació, o per això abans deia que (el president de la Generalitat) Torra era un racista, supremacista i ara intenta acordar amb ell la reforma de l'Estatut, per descomptat amb referèndum inclòs ", ha assenyalat Casado.





El president del PP també ha volgut remarcar com ara el Govern central no descarta prorrogar els pressupostos vigents que va aprovar Rajoy, quan es van oposar frontalment a ells per considerar-los "antisocials".





"Si fos responsable pactaria més amb els partits que defensem Espanya i menys amb aquells que volen trencar-la", li ha retret Casado, que ha acabat la seva intervenció exigint al president que convoqui eleccions.