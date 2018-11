Tardà defineix el poder judicial com "endogàmic, classista, masclista i amb reminiscències feixistes"

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha denunciat que el poder judicial espanyol és "endogàmic, classista, masclista i amb reminiscències feixistes". "Només cal veure el comportament de la Fiscalia, equiparable a l'antiga Brigada Polític Social o fins i tot l'Audiència Nacional, un veritable tribunal excepcional hereu del Tribunal d'Ordre Públic franquista", ha assenyalat.





En el Ple del Congrés, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha censurat ERC que parli de jutges "comprats" per criticar l'acord del PSOE i PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) al mateix temps que demana al Executiu que intervingui en la Justícia per retirar les acusacions que pesen sobre els presos independentistes.





D'aquesta manera ha respost Sánchez a Tardà, que ha dedicat un reguitzell d'adjectius contra el sistema judicial espanyol, singularment per la "causa oberta" contra l'independentisme, i qui, a més, ha qüestionat el "repartiment de poder" de populars i socialistes amb els jutges.





DRETS HUMANS





Segons Tardà, Espanya compta amb una justícia "lenta i centralista", amb "aversió" a les llengües cooficials diferents del castellà i que té en el seu haver "múltiples" sentències condemnatòries del Tribunal Europeu de Drets Humans, entre els quals ha citat el cas Otegi.





En la seva resposta, el president ha discrepat dels qualificatius que Tardà ha dirigit a la justícia espanyola i ha demanat "autocrítica" a les institucions catalanes. "Totes les institucions poden ser objecte de crítica i algunes mereixen autocrítica, no només el poder judicial i no només a Madrid", ha dit.





Tardà ha dedicat el seu segon torn a demanar a Sánchez que es disculpi pel "tripijoc" que es porta amb el PP a l'hora de "repatir-se" els vocals del CGPJ, un pacte amb el qual, ha dit, estan llançant a la societat el missatge que els jutges "o bé són els seus titelles o bé els tenen comprats".





I, a més, l'ha instat a reclamar la dimissió de l'actual president d'aquest òrgan, Carlos Lesmes, "paradigma de totes les corrupció i deficiències d'aquest sistema". "Si no, no sortirem d'aquest femer", ha postil·lat.









Sánchez ha recordat a Tardà que és la Constitució la que estableix que l'elecció dels vocals del CGPJ correspon al Legislatiu. "El que no reconeix la Constitució -ha recalcat- és la ingerència de l'Executiu en el judicial", com demana ERC que faci amb la Fiscalia en favor dels líders independentistes empresonats pel referèndum il·legal d'1 d'octubre de 2017.