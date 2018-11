Jordi Pujol va avisar Jorge Fernández el 2012 que era tard per frenar l'independentisme

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha explicat aquest dimecres que el juliol del 2012 va rebre la visita del llavors ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz (PP), qui es va mostrar "preocupat per l'increment que el Govern espanyol notava l'independentisme català".





Ho ha relatat en un apunt al seu bloc a la web de l'Associació Serviol, on narra que Fernández Díaz va apel·lar al tarannà que havia mostrat històricament CDC per contribuir a l'estabilitat a Espanya amb governs tant del PSOE com del PP, "amb una actitud de compromís responsable en grans temes espanyols ".





L'expresident català va reivindicar aquells suports, decisius i de vegades impopulars, però va avisar el llavors ministre d'Interior que ja no es podia frenar el procés sobiranista: "Jo li vaig dir que al meu entendre ja era tard".





Pujol li va exposar que s'havia creat un "clima molt hostil" cap a Catalunya des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, que havia provocada un creixement del sentiment independentista que, al seu parer, ja era imparable.





"La sentència va coronar i va consolidar i va fer més agressiva la política respecte a Catalunya que es va instaurar durant els primers anys del segle XXI", al·lega Pujol, que responsabilitza el PP però també a sectors importants del PSOE.





Pujol assenyala en el seu bloc que en aquella conversa de 2012 amb el ministre no va existir cap proposta de diàleg ni intent d'obertura del Govern central cap als plantejaments de Catalunya: "Ja estava molt clar que el Govern espanyol tenia clara la línia a seguir".





Pujol critica que la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, va intentar al desembre de 2016 una 'operació diàleg', que titlla d'exemple "patètic" que l'Estat és incapaç d'establir una relació fructífera amb la Generalitat.





"No hi ha hagut cap proposta del que podríem dir el sector unionista, ni a Catalunya ni a Madrid, que tingui consistència i que sigui mínimament operativa. En alguns casos amb bona voluntat, però sense cap incidència", conclou.