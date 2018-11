Detingut un 'don Juan' que va estafar un centenar de dones

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid el presumpte estafador Rodrigo Nogueira, conegut com a 'Don Juan de Marín' o 'Don Juan estafador', fugat de la justícia i buscat per tenir en vigor tres reclamacions de jutjats de Bilbao, Burgos i Torrelaguna, ha informat la Prefectura Superior de Policia de Madrid en un comunicat.





L'arrestat, de 42 anys d'edat, era especialista en enganyar dones a través d'Internet i estafarlas quan quedava amb elles personalment.





Els investigadors desconeixen el nombre total de víctimes, ja que moltes d'elles prefereixen no interposar denúncia, si bé estimen que poden arribar al centenar.





Per la seva estafa, creava perfils falsos en diferents xarxes socials i webs de cites, on simulava ser diferents persones amb diferents noms i professions amb les que cridava l'atenció de les dones.





Un cop que aconseguia la seva confiança, adoptava la personalitat més adequada i es desplaçava per tot el territori nacional per a quedar amb elles personalment i iniciar una relació sentimental. En aquest moment aprofitava per demanar-los diners o objectes de valor que mai reintegrava, desapareixent finalment.