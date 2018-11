El Govern central veta les pseudoteràpies de centres sanitaris i universitats

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, i el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, han presentat aquest dimecres el Pla per a la Protecció de les Persones davant les Pseudoteràpies amb el qual es pretén, entre altres mesures, eliminar les pseudoteràpies dels centres sanitaris i les universitats.





La iniciativa s'explica pel fet que, tal com ha recordat Carcedo, actualment gairebé el 60 per cent de la població creu que l'acupuntura funciona i el 53 per cent, que els productes homeopàtics són efectius.





"Hem constatat que hi ha una certa confusió en la societat entre teràpies o pràctiques mèdiques basades en el coneixement i les que no tenen aquest aval. L'ús de les pseudoteràpies no és residual i pot tenir efectes perjudicials per a la salut tant de forma directa com indirecta", ha argumentat la ministra de Sanitat.





Per això aquest pla, "prioritari" per al Govern de Pedro Sánchez, pretén defensar la salut com un dret bàsic, protegir els ciutadans davant del "greu risc" per a la salut que implica l'ús de les pseudoteràpies, proporcionar informació "veraç i rigorosa "i assegurar que la formació sanitària en universitats no inclou programes o continguts sense evidència científica.





Per evitar la publicitat enganyosa, el pla contempla la modificació de normatives existents perquè no hi hagi promoció comercial de pràctiques no emparades per la ciència a Internet, xarxes socials o jornades.





Aquestes modificacions s'agruparan en un nou Reial Decret de Protecció de la Salut enfront de les Pseudoteràpies.





De la mateixa manera, el pla contempla també canviar el Reial Decret 1277/2003 sobre autorització de centres i establiments sanitaris, tant en els aspectes relatius q evitar l'intrusisme com per impedir que s'autoritzen pseudoteràpies en el registre de centres sanitaris, tant públics com privats .





"No volem eliminar les creences de les persones, crear una societat de pensament únic, sinó fer que els ciutadans tinguin prou informació perquè prenguin les seves decisions de forma adequada i basada en l'evidència científica. Estem davant d'unes mesures valentes i esperem que aquest pla sigui un pas més per aconseguir que les decisions que s'adoptin estiguin basades en el coneixement real ", ha postil·lat el ministre Duque.