El Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) de les comunitats autònomes, els seus equivalents territorials, han advertit una caiguda "preocupant" de la rendició de comptes dels ajuntaments en l'exercici de 2017 i han demanat mesures per reactivar el compromís de les entitats locals amb les fiscalitzacions a què estan obligades.





Aquesta "preocupació" s'ha vist en l'última reunió ordinària de la Comissió de Coordinació dels tribunals de Comptes, celebrada aquest dimarts a la seu de la institució estatal per repassar qüestions d'interès comú relatives al control de l'activitat economicofinancera del sector públic espanyol, tant autonòmic com local.





Segons informa el Tribunal de Comptes, s'han analitzat els resultats derivats de l'execució dels programes d'actuació que s'estan desenvolupant per promoure la rendició de comptes de les entitats locals, i aquí els presidents han expressat la seva "preocupació" per "la generalitzada reducció dels nivells de rendició en termini en relació amb els comptes de l'exercici 2017 i la necessitat que s'adoptin mesures per activar-la ".





Segons les dades de l'exercici anterior, els incompliment ja estaven al voltant del 25% i tot això malgrat que les dades havien millorat. De fet, el 2016 el 76% de les entitats locals van retre comptes en el que es va considerar una millora de tres punts respecte a l'any anterior. En el seu informe, el Tribunal ja va recomanar que el compliment d'aquesta obligació sigui indispensable a tot el país perquè ajuntaments, cabildos o diputacions puguin demanar ajudes i subvencions.





DÈFICIT DEMOCRÀTIC





Després de la reunió d'aquesta setmana, els presidents de tribunals de comptes recorden que "aconseguir la plena rendició constitueix una prioritat per a les institucions fiscalitzadores" i subratllen que retre comptes "no només és una obligació legal, sinó un deure bàsic per fer efectiva la necessària transparència de la gestió i possibilitar el control ". El seu omissió suposa "un dèficit democràtic", sostenen.





A més, en la reunió s'ha fet una aproximació als possibles continguts dels respectius programes anuals de fiscalització per 2019 amb la finalitat d'afavorir un millor control de la gestió economicofinancera del sector públic, "aprofitant les possibles sinergies i contribuint a aportar major coherència al control a nivell global ".





També es va analitzar la cooperació de les institucions de control extern mitjançant l'impuls del fòrum permanent creat per promoure la transferència de coneixements i la innovació en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació, el disseny d'estratègies conjuntes a mig i llarg termini i el desenvolupament de vies de col·laboració en aquest àmbit de l'administració electrònica, la implantació d'eines electròniques que permetin agilitar els procediments i la col·laboració en l'assistència i en la formació d'eines informàtiques.