El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha lamentat aquest dimecres "profundament" l'atac amb pintura groga perpetrat la matinada de esre dimecres contra la porta de l'habitatge a Sant Cugat del Vallès ( Barcelona) del jutge Pablo Llarena, que va instruir la causa contra el procés sobiranista.





Després de finalitzar el lliurament dels premis anuals que atorga l'Observatori contra la Violència de Gènere, Lesmes ha recordat que a l'interior de la casa es trobava en aquest moment un membre de la família del jutge i que l'òrgan de govern dels jutges condemna fermament aquesta agressió.





A més, ha recordat que un poder judicial independent, que actuï amb estricta subjecció a la llei i que ha de ser respectat "per la societat sencera" és "imprescindible" per al manteniment de la nostra democràcia.





"Sense aquest poder judicial independent que actuï només amb subjecció a la llei i no d'acord amb altres raons, la democràcia a Espanya no serà possible", ha insistit el president del CGPJ, per afegir, que aquest òrgan "farà el necessari" per a preservar en la seva funció jurisdiccional als jutges espanyols.





NO DEMANARÀ AMPARO





Fonts de l'entorn del jutge Llarena han manifestat la seva consternació pel que ha passat tot i que han rebutjat que el magistrat del Suprem tingui previst de moment sol·licitar empara per aquest assumpte al Consell del Poder Judicial.





Consideren les mateixes fonts que aquest òrgan poc pot fer per solucionar el que ha passat. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els responsables després de rebre un avís de l'incident.





En un vídeo compartit al seu compte de Twitter, Arran assenyala que ha realitzat l'acció vuit mesos després d'assenyalar la casa del magistrat a Das (Girona) i que "per petició popular i amb una resolució de la instrucció judicial que preveu sentències desmesurades" l'han tornat a assenyalar com a "símbol del règim del 78".









La portaveu d'Arran, Núria Martí, ha explicat en declaracions als mitjans a la Ciutat de la Justícia que han realitzat l'acció contra Llarena perquè "la joventut s'ha de dotar de les eines que tingui al seu abast per atacar un sistema judicial hereu del franquisme ". Ha afegit que Llarena és un dels principals símbols de la Justícia i ha afirmat que atacaran "les vegades que calgui la justícia espanyola i les seves eines repressives".