I Calgary va dir no. En el plebiscit sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, els veïns d'aquesta localitat canadenca han rebutjat la celebració de l'esdeveniment esportiu internacional pel proper 2026.





Quins són els motius d'aquests resultats? Segons els impulsors del no, els fons públics compromesos tant pel Govern federal com pel Govern de la província d'Alberta i la ciutat de Calgary són totalment insuficients per sufragar el certamen.





Calgary 2026 havia estimat que l'organització de la competició costaria més de 5.000 milions de dòlars canadencs, mentre que l'associació "NoCalgaryOlympics" considera que aquestes xifres són irreals i deixarien una enorme deute públic.





Al final, aquests arguments han convençut els veïns de Calgary, que han rebutjat en un 56,4% la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern.





Aquesta decisió obre la porta a la candidatura Pirineus-Barcelona, proposta que porta rodant des dels temps d'Hereu a l'alcaldia i que ara té més possibilitats de fer-se real.