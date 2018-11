La comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimecres atorgar la Medalla d'Or de la Ciutat a títol pòstum a la soprano Montserrat Caballé, que va morir el passat 6 d'octubre als 85 anys.





L'Ajuntament ha reconegut la seva trajectòria com a soprano i intèrpret virtuosa de la música i de l'òpera, per la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona i per la seva condició d'ambaixadora cultural internacional, i, després del seu pas per comissió, la proposta es traslladarà al ple de novembre parell a la seva aprovació definitiva.





El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha reconegut la figura de Caballé com a artista memorable i com a representant de la capital catalana al món, i ha recordat el dol ciutadà que va causar la seva mort i l'ampli consens que recull la seva figura .