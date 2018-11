El Govern italià puja un nou esglaó en el seu enfrontament obert contra Brussel·les. Aquest dimarts, l'Executiu liderat per Luigi Di Maio va anunciar que no pensen canviar els pressupostos enviats a Brussel·les perquè "són els que necessiten el país".





La Comissió Europea va sol·licitar a Itàlia a l'octubre que revisés els seus comptes públics per ajustar-les als objectius de dèficit --ara mateix el pressupost xifra un objectiu del 2,4%, molt superior al 0,8% compromès per l'anterior Govern de Matteo Renzi-- i, al seu torn, incloguessin algunes revisions quant a la despesa pública.





No obstant això, la coalició entre la Lliga Nord i el Moviment 5 estrelles no ha fet cas a les peticions de la institució europea. No pensen tocar un pressupost ple de mesures populistes (baixades d'impostos, aprovació d'ingrés vital) amb la mirada posada en les eleccions europees de maig de 2019. La idea de Roma és senzilla: com pitjor, millor.