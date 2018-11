Cap a un Brexit dur?

El Brexit i el triomf de Trump van escenificar la liquidació del "escenari teleològic" en què la finalitat dels processos creatius eren planejades per models finits que podien intermodelar o simular diversos futurs alternatius i en els quals prevalia la intenció, el propòsit i la previsió i la seva substitució pel "escenari teleonòmic", marcat per dosi extremes de volatilitat que afectaran de manera especial a la vella Europa. Així, Europa estaria patint una aguda crisi identitària agreujada pel triomf del Brexit i pel "procés de balcanització europeu" dissenyat pels EUA per mitjà selectius atemptats terroristes, la crisi dels refugiats i el despertar de l'anhel independentista de les nacions europees sense Estat , provocar l'aparició de forces centrífugues que accelerin el desmembrament de l'actual Unió Europea i que tindria com a paradigma la possible sortida desordenada de Gran Bretanya de la Unió Europea (Brexit dur).





Així, després de retornar al poder els conservadors liderats per David Cameron i fidels a la seva política euroescèptica (nul·la voluntat britànica d'embarcar en un projecte en decadència en què la sobirania britànica estaria supeditada als mandats de Brussel·les), van incloure en el seu programa electoral del 2015 la convocatòria d'un referèndum sobre la sortida de la UE per al 2016, de manera que Cameron va tranquil·litzar a les bases més radicals del seu partit alhora que va prendre la bandera al partit en alça dels euroescèptics (UKIP) en la creença d'un còmode triomf i de la continuació del Regne Unit a la Unió Europea en condicions similars a Suïssa.





No obstant això, la irrupció de forces centrífugues liderades per l'exalcalde de Londres, Boris Johnson, va aconseguir la victòria inesperada dels partidaris del Brexit que consideren que "el Regne Unit no necessita d'Europa ja que podria convertir-se en la Singapur d'Occident des de la seva talaia financera de la City londinenca "alhora que metròpolis del comerç d'Ultramar al pilotar la nau capitana d'una renascuda Commonwealth, seguint la filosofia de Winston Churchill: "Estem a Europa, però no en ella".





Donada la intransigència de les parts en conflicte (UE i Gran Bretanya) no seria descartable una sortida traumàtica de la Unió Europea (Brexit dur) que tindria com a efectes col·laterals el naixement de l'eix anglosaxó (EUA i la Gran Bretanya), el renaixement de la Commonwealth, la cronificació de la violència a l'Ulster i la reedició del Conflicte de les Malvines.