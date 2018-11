Quatre sindicats de la Policia denuncien a Aragonès (ERC) per cridar-los "delinqüents"

Els sindicats de la Policia Nacional SUP, CEP, UFP i SPP han anunciat que han remès una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat per les declaracions en què el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), els va cridar "delinqüents" per l'actuació que van dur a terme durant el referèndum de l'1-O, que la Justícia va ordenar que no es celebrés.





Els sindicats representatius en el Consell de la Policia es mostren "fastiguejats" per ser utilitzats com a "ariet" amb la intenció de provocar un "desgast inútil d'una de les institucions més valorades". Es queixen, a més, que no hi hagi una resposta "per part dels successius responsables polítics".





El passat cap de setmana, aquests quatre sindicats van acusar Aragonès de posar "de manera intencionada en perill la fràgil pau social" existent a Catalunya, tractant de provocar amb les seves declaracions "un enfrontament estèril entre ciutadania i forces d'ordre públic".





El vicepresident català els havia qualificat de "delinqüents", en referència a les càrregues policials de l'1-O. Els sindicats van assenyalar que aquestes paraules eren "indecents i irresponsables" i que feien gala d'una "arriscada malaptesa". "Vam mostrar la nostra absoluta repulsa en relació a les manifestacions realitzades per Aragonès", afegien.





"L'empara legal que li dóna suport com aforat no és més que un paraigua de covardia que permet gratuïtament al senyor Aragonès generar una tensió innecessària entre una part dels ciutadans catalans i els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", han assegurat els sindicats, destacant que havia obtingut una "notorietat mediàtica" a costa de la imatge de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Per aquest motiu, els sindicats de Policia Nacional constituïts en Unitat d'Acció exigien a la resta d'actors de l'àmbit polític, i en especial als responsables del Govern de Pedro Sánchez, que de "forma contundent" es prenguin les mesures que siguin necessàries per corregir comportaments "mesquins" com el protagonitzat per Aragonès.