Descobreixen el segon exoplaneta més proper a la Terra

ESO / M. KORNMESSER





Científics han descobert l'existència d'un exoplaneta orbitant l'estrella de Barnard, a només 6 anys llum de la Terra. Es tractaria així de l'exoplaneta descobert més proper a la Terra després de Propera b.





El descobriment, donat a conèixer en un article publicat aquest dimecres a la revista 'Nature', ha estat possible gràcies a una de les campanyes d'observació més gran feta fins ara, en què científics han utilitzat dades d'una desena de telescopis de tot el món.





A més, és el resultat dels projectes Red Dots i CARMENES -instrument de l'Observatori de Calar Alto, a Almeria-, la recerca de planetes rocosos locals ja va descobrir el món Propera b orbitant a l'estrella veïna més propera, Propera Centauri.





Aquest nou exoplaneta descobert, al qual han anomenat Barnard b, és el segon exoplaneta conegut més proper a la Terra.





Les dades obtingudes indiquen que el planeta podria ser una Supertierra, té una massa d'almenys 3,2 vegades la de la Terra, i orbita a la seva estrella amfitriona en aproximadament 233 dies. L'estrella de Barnard, l'estrella que alberga al planeta, és una nana vermella, un estel freda, de baixa massa, que il·lumina de forma molt feble a aquest món acabat de descobrir.





La llum de l'estrella de Barnard proporciona al seu planeta només el 2% de l'energia que rep la Terra del Sol.





Tot i estar relativament a prop de la seva estrella, a una distància de només 0,4 vegades la que separa el Sol de la Terra, l'exoplaneta es troba prop de la línia de neu, la regió on compostos volàtils com l'aigua poden condensar-se en gel sòlid. Aquest món gelat i d'ombra podria tenir una temperatura de -170 graus Centígrads, fent-ho inhòspit per a la vida.





ESTRELLA DE BARNARD





Anomenada així per l'astrònom EE Barnard, l'estrella de Barnard és l'estrella única més propera al Sol. Mentre que l'estrella en si mateixa és antiga (té probablement dues vegades l'edat del Sol), i relativament inactiva, també és l'estrella amb el moviment aparent més ràpid del cel.





Les superterres són el tipus més comú de planeta dels que es formen al voltant de les estrelles de baixa massa com l'estrella de Barnard, atorgant credibilitat a aquest candidat planetari acabat de descobrir. D'altra banda, les teories actuals de formació planetària prediuen que la línia de neu és el lloc ideal per a la formació d'aquests planetes.