Podemos i la remunicipalització de l'aigua que es "s'empassa" Pedro Sánchez

La deriva de dependència del PSOE amb Podemos li està portant a algunes greus contradiccions que fins i tot membres del seu propi partit critiquen en privat... Els podemitas de Pablo Iglesias estan cobrant a preu d'or el seu suport a Pedro Sánchez president del govern.





Aquest dimecres PSOE i Podemos han acordat al Congrés dels Diputats "facilitar" als ajuntaments recuperar la gestió de l'aigua. Hi ha alcaldes socialistes que no estan d'acord amb aquesta posició, i que després de l'experiment de portar la gestió ells, han revertit en empreses mixtes la gestió de l'aigua com la fórmula que millor ha funcionat i menys problemes els han creat.





La iniciativa ve de Podemos, defensada per la diputada d'En Comú Podem, Alicia Ramos, del sector d'Ada Colau. És la gran jugada a la qual s'ha sumat l'alcaldessa de Barcelona,després dels intents fallits per fer-se amb la gestió de l'aigua, tot i la satisfacció que han mostrat els usuaris del servei actual.





Alicia Ramos, per mandat de Colau, vol modificar la llei per facilitar les pretensions de l'alcaldessa de Barcelona, influència per la seva mà dreta Eloi Badia, regidor del seu ajuntament i activista d'Aigua és Vida a la qual va arribar fa uns quants anys, després d'haver estat treballant a AGBAR, a la qual ara critica tan durament. Revenja?





La campanya dels podemitas catalans refundats amb el partit de Colau sobre la remunicipalització de l'aigua és enganyosa.





L'aigua sempre ha estat de titularitat pública, el que fan les empreses privades és portar la gestió que està fiscalitzada pels ajuntaments. L'aigua és pública, no ha deixat de ser-ho. Què encareix el preu de l'aigua? Els impostos que se sumen al cost de consum de la mateixa, que són més elevats que la pròpia aigua. Per què no baixen els impostos? Ningú ha plantejat aquest tema fins ara. Per què? La gestió directa de l'aigua per part dels ajuntaments baixaria el preu en els rebuts? Segons els entesos, no. Llavors, per què canviar un sistema que fins ara funciona i del que estan satisfets dels ciutadans, segons les enquestes realitzades, es pregunten molts? Al ciutadà el que li interessa és que el servei sigui bo, i no qui el gestiona.





El control de l'aigua és un tema ideològic, dels de Podemos -amb les seves polítiques bolivarianes que tant èxit tenen a Veneçuela-, Colau i algunes associacions que estan dirigides per persones amb alguns interessos poc transparents.





A Espanya hi ha una persona clau en aquest moviment de la falsa denominació de remunicipalització de l'aigua, quan l'aigua ja és propietat del municipi, es tracta de Luis Babiano, gerent de AEOPAS. Un personatge curiós i adaptatiu políticament. D'anar de tercer de suplent a les llistes de Falange a les eleccions autonòmiques andaluses per la província d'Almeria, a ser assessor del Ministeri de Medi Ambient durant cinc anys en el govern de Zapatero. La seva vinculació amb l'aigua el va portar a aquest lloc. Després, amb l'aparició de Podemos en el panorama polític, es va acostar a Podem encara que ell diu no militar. El seu paper va ser important en les negociacions entre Cadis si es pot i el PSOE per fer alcalde a Kichi, el seu actual alcalde.





L'entramat polític d'amics i companys de Luis Babiano a Andalusia és comparat amb el que passa a Catalunya, on membres d'algunes associacions que es consideren apolítiques han entrat en els ajuntaments bé com a regidors o com a personal de confiança amb bons sous i amb el compromís de carregar-se determinats models de gestió que estan funcionat que per la seva "ideologia" volen camuflar altres coses. Quins interessos tenen? Servei a la ciutadania? A què ciutadania?





El dolent del tema és que el PSOE de Sánchez, sense escoltar els seus companys alcaldes, es deixi arrossegar pels bolivarians de Podemos i En Comú Podem.