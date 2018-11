El Suprem obliga a tornar als consumidors 18 milions pel magatzem de gas Castor

El Tribunal Suprem obliga al Govern central a retornar als consumidors de gas als 18 milions d'euros per manteniment i operativitat d'Enagás pel magatzem Castor, situat davant de la costa de Tarragona i Castelló, cobrats el 2015 en el rebut corresponent.





D'aquesta manera dóna la raó a la patronal vallesana Cecot davant la sala del Contenciós-Administratiu del TS. Ara, el Suprem declara nul el reglament que donava potestat a l'Estat per prendre les mesures necessàries per recuperar despeses de tancament i manteniment de la plataforma, que per decisió del Govern central van ser repercutits als consumidors.





La sentència es refereix a l'any 2015 i encara queden pendents de resolució recursos d'altres anys, de manera que la quantitat que s'ha de retornar en les factures dels consumidors podria ser més gran.





En el seu escrit, el tribunal assenyala que "l'Administració ha d'obrar en conseqüència per portar a efecte aquest pronunciament anuL·latori i, si escau, adoptar les mesures procedents per procedir al reintegrament de les quantitats abonades a l'empara de l'ordre que es declara nul·la".





A la fi de l'any passat, el Tribunal Constitucional ja va declarar "nuls i inconstitucionals" alguns articles del reial decret llei aprovat en 2014 que contemplava la hibernació del Castor i en el qual es reconeixia la compensació d'1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora Escal UGS.





L'Alt Tribunal assenyala que sent la devolució de les quantitats "una conseqüència natural de la resolució, no procedeix no obstant això que faci un pronunciament específic en el sentit que es propugna, que no deixaria de ser hipotètic, doncs en el curs del procés no ha quedat degudament acreditat que efectivament s'hagin realitzat pagaments ni, per tant, les dates i quanties dels quals s'hagin pogut realitzar".





DEUTE





En 2014, el Govern central va aprovar un reial decret llei en el qual s'establia la hibernació del Castor i en el qual es reconeixia aquesta compensació per a l'empresa promotora, l'import de la qual es va decidir repercutir durant 30 anys en la tarifa de gas.





El deute per Castor, que va ascendir a 1.350 milions d'euros i que es va abonar a l'empresa promotora Escal UGS, participada per ACS, va ser collocada per Enagás en 2015 a Banc Santander, Bankia i Caixabank a un tipus d'interès del 4,3% i a retornar en 30 anys.





En la seva sentència de desembre de 2017, el Constitucional no entrava en el fons de la indemnització que va rebre Escal UGS per la decisió adoptada sobre Castor, centrant-se més en el fons de com es va fer aquesta indemnització a través de l'aprovació d'un Reial decret d'urgència.