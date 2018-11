El sindicat CGT ha convocat 5 dies de vaga a tots els centres d'atenció primària de Catalunya com a protesta contra unes condicions de treball que consideren "pèssimes". La vaga es celebrara entre els dies 26 i 30 de novembre.





L'organització sindical denuncia la "inacció i declaracions buides" de la Conselleria de Salut respecte a les propostes que els ha fet arribar el sindicat. CGT considera que no s'ha donat marxa enrere de les retallades iniciades l'any 2010 ni s'ha modificat l'actitud de la Generalitat.





Més de 5.700 facultatius de 288 equips d’atenció primària (EAP) de Catalunya estan cridats a secundar la vaga sota el lema “Atenció Primària, digna i respectada”, per posar fi a la precarietat que viu el primer nivell assistencial.





METGES DE CATALUNYA





Paral·lelament, el sindicat Metges de Catalunya també ha presentat una iniciativa per collar al Govern: ha entregat a l'ICS 4.262 signatures per reclamar millores assistencials i laborals a l'atenció primària.





Les signatures pretenen “preservar la qualitat de l’assistència i dignificar l’exercici de la medicina” davant la precarització progressiva del primer punt d’accés al sistema de salut.

El president i el secretari del Sector Primària ICS de MC, Javier O’Farrill i Óscar Pablos, acompanyats per una representació de professionals de les set regions sanitàries de Catalunya, han lliurat al registre de l’ICS les firmes de metges, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs recollides des d’abans de l’estiu, en el marc de les accions de protesta que culminaran a finals de novembre amb cinc jornades de vaga.





Els facultatius assenyalen que, en els últims anys, “s’ha produït una marcada disminució en la dotació de professionals del sistema sanitari públic i de manera molt més greu en l’àmbit de l’atenció primària, fet que ha posat en risc el nivell de qualitat assistencial mínim admissible per a un país europeu”. Tot això, asseguren, ha provocat una “sobrecàrrega assistencial inacceptable per a molts facultatius, amb agendes de treball inassolibles, temps per visita insuficient i demores excessives perquè els pacients siguin visitats pel seu metge de capçalera o pediatre”.





En conseqüència, el col·lectiu exigeix “accions urgents” per a la millora assistencial de l’atenció primària i reclama, entre altres mesures, una dotació de professionals suficient per garantir una atenció de qualitat, un temps mínim d’atenció per visita presencial de 12 minuts i de 6 minuts per visita no presencial, així com també una limitació de l’agenda ordinària de visites a un màxim de 28 (23 visites presencials i 5 no presencials). A més, demana fixar una ràtio màxima de pacients per facultatiu i recuperar el poder adquisitiu perdut amb les retallades.