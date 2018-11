El secretari d'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha anunciat aquest dijous que Pirineus - Barcelona tindrà llest un primer dossier tècnic per acollir els Jocs Olímpics d'Hivern de 2026 en el primer trimestre de 2019.





En el marc de la presentació de la nova temporada d'hivern de les estacions d'esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), celebrada aquest dijous, Figueras ha parlat de la precandidatura de 2030 i ha dit que estan preparats per acollir els jocs quatre anys abans.

"Si el COI --Comité Olímpic Internacional-- truca a la porta de Catalunya per al 2026, no podem tenir una altra resposta que dir-los que estem preparats", ha explicat Figueras, tot i que ha recordat que la seva voluntat és presentar-se per acollir els jocs de 2030 .





També ha aprofitat per insistir al Govern central que permeti als esportistes kosovars competir en igualtat de condicions: "Madrid només té una alternativa, deixar de ser una anomalia a l'hora de tractar els esportistes kosovars".





Per la seva banda, el president de FGC, Ricard Font, ha assegurat que les infraestructures actuals no són un problema i ha ressaltat que si hi ha voluntat de ser una seu olímpica cal tenir esportistes d'elit.





Així mateix, ha insistit en el compromís de FGC de donar suport al màxim a la secretària general de l'Esport, així com als ajuntaments, les institucions locals i les pròpies escoles per formar més esquiadors.





FGC va assumir la setmana passada l'Oficina Tècnica del projecte Pirineus Barcelona per als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030, que s'encarregarà de realitzar els treballs previs a la candidatura.