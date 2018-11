Els delegats de la UGT de les empreses que formen part de CEMSU --coordinadora que reuneix seccions sindicals de la Funerària Torra, Smatsa, Ràdio Sabadell i l'Agència Tributària, entre d'altres-- han rebutjat l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que ha presentat la concessionària de neteja viària i recollida de residus de Sabadell, Smatsa.





Han qualificat de "totalment injust" que la manca de capacitat de l'empresa i l'Ajuntament la paguin els treballadors, segons ha informat el sindicat aquest dijous en un comunicat.





Els delegats han recordat que les administracions haurien de "ser generadores de condicions laborals dignes i d'ocupació estable i mai responsables d'incertesa i precarietat".





Així mateix, han defensat la negociació i no han descartat alguna mobilització com a protesta i per evitar que es consumeixin els acomiadaments previstos en l'ERO i no hi hagi pèrdua de drets.





El 9 de novembre passat Smatsa presentar un ERO per acomiadar 43 persones i que va justificar per l'aplicació de la Instrucció tècnica de la Facturació (ITF) per part del consistori, que obliga l'empresa a cobrar pels serveis prestats i no pels equips posats a disposició.