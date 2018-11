El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, ha confirmat el processament de Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza, els tres sospitosos que es troben a la presó provisional pels atemptats de Barcelona i Cambrils d'agost de 2017, per la qual cosa ha rebutjat atribuir-los el delicte d'assassinat, ja que considera que no hi ha indicis que coneguessin els plans que finalment va portar a terme la cèl·lula gihadista.





En dues actuacions, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 ha rebutjat tant els recursos de les defenses dels processats com els de les set acusacions particulars, que pretenien ampliar el processament per 16 delictes d'assassinats terroristes i 140 assassinats en grau de temptativa . La Fiscalia, en canvi, no va presentar recurs a l'estar d'acord amb el relat i les conclusions d'Andreu.





Així, el magistrat confirma el processament de Oukabir i Houli pels delictes d'integració en organització terrorista, delicte de fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i delicte d'estralls en grau de temptativa. A Iazza, que va ser detingut a Castelló mesos després dels atemptats, li atribueix el delicte de col·laboració en organització terrorista.





Les acusacions particulars van argumentar en els seus recursos que encara que els sospitosos no van actuar directament en els atacs, sí coneixien els plans de la cèl·lula d'atemptar a Catalunya, pel que consideren que als dos primers sí se'ls poden imputar els assassinats i al tercer es li pot atribuir integració i no només col·laboració.





NO CONEIXIEN ELS NOUS PLANS





El jutge reconeix que l'objectiu de la cèl·lula terrorista era el de cometre diversos atemptats mitjançant l'ús de l'explosiu que estaven fabricant en l'habitatge d'Alcanar, però la explosición que es va produir el 16 d'agost "va frustrar i va impossibilitar la possibilitat de seguir endavant amb els plans terroristes traçats".





Així, conclou que no hi ha indicis que els processats haguessin conegut o participat en els nous plans delictius adoptats per la resta dels integrants de la cèl·lula, "de manera que tampoc pot existir el condomini funcional del fet que requereix la jurisprudència perquè pugui estimar-se la coautoria pretesa pels recurrents".





Pel que fa a Driss Oukabir, els recursos de les acusacions recorden que va llogar la furgoneta amb la qual Younes Abouyaaqoub va atropellar a les Rambles, si bé Andreu destaca que el vehicle estava destinat a la comissió dels atemptats amb explosius, "sense que consti que tingués el mínim conociemiento de la decisió" final d'atropellar als vianants.





SORPRÈS PER LES MORTS DELS SEUS COMPANYS





Sobre Mohamed Houli, el jutge subratlla en el seu acte que no existeix "el més mínim indici que pogués participar, ni tan sols conèixer", els plans que, després de la explosición a Alcanar, "guiarien els passos" de la resta d'integrants de la cèl·lula, ja que el sospitós es trobava ingressat a l'hospital com a conseqüència de la deflagració.





De fet, el magistrat recorda que en la seva primera declaració a l'Audiència Nacional Houli "desconeixia per complet el parador" dels sis terroristes i que es va mostrar "sorprès i afligit" quan va saber de la seva mort. "Això evidencia que res sabia respecte de l'activitat desplegada pels seus amics i companys després de l'explosió d'Alcanar", apunta.





I pel que fa a Said Ben Iazza, de l'examen de les "relacions que unien els membres de la cèl·lula, de com i on es va formar la mateixa i el desenvolupament de la seva activitat", el jutge conclou que el sospitós "en cap moment es integrar, sense arribar a passar a ser un membre més", tot i que pogués" col·laborar facilitant la seva documentació "o" el seu vehicle "per a l'adquisició" dels precursors necessaris per a la fabricació de l'explosiu".





D'aquesta manera, Andreu explica en el seu acte que "de les dades que obren en les diligències sumarials no es pot deduir, racional i amb fonament, la participació dels processats en els fets" que les acusacions pretenen imputar-los, "ni hi ha una altra base per a això que el mer voluntarisme", ja que opina que l'argumentació dels recursos està" basada en elements subjectius i conclusions no fundades en dades fàctics objectius".





Pel que fa a les altres dues persones que van ser detingudes després dels atemptats però posades en llibertat al cap de pocs dies, Mohammad Aalla --el germà d'un dels terroristes morts a Cambrils al nom estava el cotxe en el qual es van desplaçar aquella nit-- i Salh el Karib --el propietari del locutori des del qual Oukabir va comprar uns bitllets d'avió--, el magistrat confirma que estan fora de tota sospita, ja que no es desprèn cap indici de criminalitat contra ells.





NO ÉS VINCULANT PER LES PARTS





No obstant això, Andreu recorda en el seu acte que el processament "no és vinculant per a les parts amb vista a confeccionar els escrits de qualificació ni tampoc per al tribunal sentenciador", ja que suposa una "imputació formal de caràcter provisional", de manera que les acusacions particulars podran defensar durant el judici els delictes i penes que considerin oportuns.





D'altra banda, el jutge també ha rebutjat els recursos que van presentar els tres processats, ja que "hi ha indicis de la seva participació en els fets que vénen a determinar la seva participació en la comissió dels fets investigats", fets que, a més, han estat reconeguts pels investigats.





Contra aquests dos actuacions del magistrat en què rebutja els arguments d'acusacions i defenses cap recurs davant la Sala Penal de l'Audiència Nacional.