Les pluges torrencials obliguen a activar l'alerta per inundacions a Catalunya

Les pluges torrencials d'aquest dijous a tot Espanya, amb especial incidència a Catalunya, està provocant molts incidents greus. Per aquest motiu la Generalitat hagi decidit activar el pla Inuncat per risc d'inundacions al litoral català.





Segons la DGT i el Servei Català de Trànsit, s'han produït fins nous despreniments en carreteres catalanes. Entre les carreteres tallades per aquests despreniments estan la C-58 a l'altura de Vacarisses (Barcelona) en direcció Barcelona, i en el punt quilomètric 26,5 s'ha donat pas alternatiu; la B-120 a l'altura d'Olesa de Montserrat (Barcelona) i la BP-1103 a l'altura de Monistrol de Montserrat i Monestir (Barcelona) en tots dos sentits.





Els despreniments també han provocat congestions o talls de carril en altres vies, com la C-58 a l'altura de Castellbell i el Vilar (Barcelona) en direcció Manresa; i la 230b a l'altura de Pinell de Brai (Tarragona) en els dos sentits. També s'han vist afectades per despreniments la C-1414 a l'altura d'Esparreguera (Barcelona), on es dóna pas alternatiu; la B-151 a l'altura de Castellbisbal (Barcelona) i la C-243 a l'altura de Terrassa, on ha caigut un arbre.





A més, la TP-3311 a l'altura de la Sénia-La Galera (Tarragona) està tallada per les inundacions provocades per la tempesta.









A més, s'han registrat més de 600 trucades al servei d'emergències (112) per incidències relacionades amb les fortes pluges.









ELS BOMBERS NO DESCANSEN





Bombers de la Generalitat han atès 423 avisos acumulats fins a les 18.00 hores d'aquest dijous relacionats amb el temporal de pluges, "sobretot en el Vallès Occidental, Barcelona i Baix Llobregat" (Barcelona).





Segons ha informat el cos, continuen treballant per resoldre incidències com l'ocorreguda a Viladecavalls (Barcelona) on s'ha obert un forat en el sòl que ha enfonsat a un vehicle i on s'han produït despreniments.





El Servei Català del Trànsit ha informat que han obert les barreres de la C-16 al tràfic sol a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), a causa de l'afectació per despreniments en la C-58.













BARCELONA ACTIVA EL PLA D'EMERGÈNCIES LOCAL





Protecció Civil de Barcelona ha activat a les 16.47 hores d'aquest dijous el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant en fase d'alerta a causa de la pluja a la capital catalana.





En un comunicat, l'Ajuntament ha informat que el Pla d'Emergència s'ha activat per les fortes pluges registrades en les últimes hores, i el consistori recomana revisar les teulades, parallamps, desguassos i baixants d'aigua i eliminar l'acumulació de brossa.





A més, ha aconsellat desconnectar els aparells elèctrics i retirar de l'exterior mobles o objectes que puguin ser arrossegats per l'aigua; entrar a casa els animals de companyia; guardar els productes tòxics fora de l'abast de l'aigua, i tenir a mà elements d'utilitat com el telèfon mòbil, un carregador, medicaments indispensables, roba d'abric i la documentació personal.





S'estan registrant retards als aeroports així com afectacions puntuals tant al metro com en el servei públic d'autobús.