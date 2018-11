L'expresident del Govern, Felipe González, ha mostrat la seva "sorpresa" davant el fet que hi hagi dirigents polítics que defensin la "tirania arbitrària" que es dóna al país de Veneçuela pel govern de Nicolás Maduro i ho facin "aquí i allà". "Veneçuela és una tirania arbitrària que no respecta les seves pròpies regles", ha dit, i alhora ha indicat que li "sorprèn" que dirigents "defensin a un tirà".





En aquesta línia, i en un esmorzar informatiu organitzat a Sevilla per Europa Press Andalusia en col·laboració amb la Fundació Cajasol, Orange i Laboratoris VIR, González ha insistit que no es pot "emparar la tirania es vista del color que es vista" si es creu en una convivència democràtica.





"Em sorprèn que gent a la qual li atorgo bon cap intel·lectualment, bona voluntat de defensar la democràcia, defensin a un tirà, té la qualificació de ser un tirà, perquè no respecta les seves pròpia regles", ha reblat.





L'expresident del Govern ha explicat que Veneçuela "ha perdut el 50 per cent de si riquesa en quatre anys" perquè Nicolás Maduro "ha destruït totes les institucions democràtiques" però no té "legitimitat d'origen" perquè va ser elegit en una Assemblea Nacional "prostituent". Per a González, Maduro "no té legitimitat" ni d'"origen" ni per al "exercici" perquè només "ha prostituït el Tribunal Suprem" del seu país i ha "destruït" tot l'aparell productiu d'aquest.





Aquesta "destrucció", segons ha continuat, ha provocat que Veneçuela compti amb el mateix nombre de morts violents que Mèxic, quan Mèxic és un país que supera considerablement en habitants a Veneçuela. A més, ha causat que el país veneçolà pateixi un "èxode bíblic" que fa que les persones vulguin passar fins a Colòmbia. "Les noies amb 17 o 18 anys passen la frontera i el primer que fan per tenir pesos colombians és vendre el seu pèl o altres coses més dures", ha dit González, que ha insistit que el que està passant en aquest país "no es s'ho mereix".





Per l'expresident "l'únic" en el que ha tingut èxit aquest país és en "dividir l'oposició" perquè en la resta, el govern de Maduro s'ha dedicat a "aixafar" les institucions tot i que "encara hi hagi dirigents polítics que defensen aquest règim, aquí i fora d'aquí". "El defensen la mateixa manera que a Daniel Ortega, que és un altre Somoza -el dictador Anastasio Somoza--, i no em costa res dir que aquest Maduro és un altre Somoza que està durant més que ell", ha explicat.





Amb tot, ha reiterat que no es pot "emparar" la "tirania" i mentre s'està mirant "a una altra banda" s'està "destruint la democràcia que hi havia a Veneçuela". Finalment, ha advocat per negociar "la transició" en aquesta terra perquè "es vagi el tirà i pugui haver eleccions lliures", ja que si se li dóna més temps "acabarà per destruir Veneçuela".